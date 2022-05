Ibrahimovic könnte im Sommer bei Raiolas Agentur einsteigen

Ab Sommer könnte aber auch ein anderer bekannter Name ins Raiola-Geschäft einsteigen. Wie die italienische Transferseite «Tuttomercato» berichtet, soll sich der schwedische Starstürmer demnächst entscheiden, ob er seine Karriere im Sommer beendet. Wäre das der Fall, wäre geplant, dass der 40-Jährige als neues Gesicht der Berateragentur einsteigt. Ibrahimovic gehört bis zu Raiolas Tod zu dessen Kunden. (abu)

Verhindern, dass Stars wie Erling Haaland jetzt den Berater wechseln, soll aber jemand anders: Raiolas Anwältin Rafaela Pimienta. Sie soll den 350-Millionen-Deal, mit dem Haaland von Dortmund zu Manchester City wechseln will, ins Trockene bringen.

Neben Mino Raiola arbeiten auch Sohn Mario und Cousin Vincenzo in der Agentur «Uuniqq s.a.r.l.» (Französisch für Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Letzterer soll gemäss italienischen Medienberichten künftig mehr Verantwortung übernehmen, hat er doch in den letzten 15 Jahren Raiola bei allen Verhandlungen begleitet.

Mino Raiola starb am Wochenende im Alter von nur 54 Jahren.

Am Samstag ist der wohl bekannteste Fussballberater der Welt, Mino Raiola, nach schwerer Krankheit gestorben. Bereits am Donnerstag machten Gerüchte um den Tod des Italieners die Runde. Damals liess seine Familie via Twitter noch vermelden, dass Mino «nicht tot, sondern angepisst über die Falschmeldungen seines Tods» sei.

