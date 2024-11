Nach über einem Jahr ist Neymar wieder auf dem Platz – doch lange dauerte sein Comeback nicht. Bild: keystone

Neymar verletzt sich kurz nach Comeback schon wieder – damit hatte er aber gerechnet

Beim Saudi-Klub Al-Hilal verdient Neymar jährlich 100 Millionen Euro. Doch seit er im Sommer 2023 zu dem Klub, der lange auch an Lionel Messi interessiert war, gewechselt war, stand er lediglich siebenmal auf dem Platz. Der Grund dafür ist ein Kreuzbandriss, der ihn über ein Jahr lang aus dem Verkehr zog.

Vor zwei Wochen kehrte der 32-Jährige dann mit einem Kurzeinsatz in der asiatischen Champions League aber endlich zurück. In den beiden Ligaspielen von den vergangenen beiden Wochenenden – unter anderem gegen Cristiano Ronaldos Al-Nassr – stand Neymar zwar nicht im Kader. Am gestrigen Montag wurde der Brasilianer in der 58. Minute des Spiels gegen den iranischen Esteghlal FC dann wieder eingewechselt. Lange hielt er es auf dem Feld aber nicht aus. Schon in der 87. Minute musste er mit einer Verletzung wieder ausgewechselt werden.

Dabei versuchte er in den knapp 30 Minuten, möglichst wenig mit Gegenspielern in Kontakt zu geraten. Die Angst vor einer neuerlichen Verletzung im zweiten Einsatz nach der langen Pause war Neymar noch anzusehen. Ein Ausschnitt des Spiels zeigt, wie er möglichen Zweikämpfen konsequent ausweicht. Dennoch verspürte er in der Schlussphase des 3:0-Erfolgs von Al-Hilal Schmerzen im rechten Oberschenkel, nachdem er von einem Gegenspieler gefoult worden war.

Wie schlimm die Verletzung ist und ob Neymar erneut ausfällt, ist noch nicht bekannt. Sein Trainer Jorge Jesus deutete nach dem Spiel jedoch an, dass Neymar mindestens zwei Wochen fehlen werde. Die Verletzung sei muskulös und nicht im Knie mit dem vor einem Jahr gerissenen Kreuzband.

Der Offensivspieler selbst gab auf Instagram leichte Entwarnung und deutete an, mit Komplikationen gerechnet zu haben. «Es ist normal, dass so etwas nach einem Jahr passiert, die Ärzte hatten mich bereits gewarnt», so der 128-fache Nationalspieler, der in der begrenzten Spielzeit bereits wieder einige Kabinettstückchen zeigte.

Jetzt müsse er vorsichtig sein und immer mehr Spielminuten erhalten. Neymar ist sich verletzungsbedingte Ausfälle auch von früheren Stationen wie PSG oder Barcelona gewöhnt. Die Verletzung im Champions-League-Spiel vom Montag habe sich angefühlt «wie ein sehr starker Krampf», erklärte Neymar und fügte an: «Ich werde einige Tests machen lassen und hoffe, dass es nichts Ernstes ist.» (nih)