Saquon Barkley überspringt seinen Gegenspieler. Bild: keystone

Spektakuläres Solo und ein Kelce-Ausraster – 7,5 Aufreger vom NFL-Wochenende

Saquon Barkley sorgt für ein fantastisches Play beim Spiel seiner Philadelphia Eagles gegen die Jacksonville Jaguars. Nach der dritten Niederlage in Serie werden die Chancen für die Playoffqualifikation für die Dallas Cowboys immer kleiner. Diese und weitere Geschichten schrieb die NFL an diesem Wochenende.

Saquon Barkley geht ab

Beim Spiel zwischen den Philadelphia Eagles und Jacksonville Jaguars lieferte Saquon Barkley mit 159 Yards und einem Touchdown ein sehr starkes Spiel und trug einen grossen Anteil am 28:23 Sieg seiner Eagles bei. Zu Beginn des zweiten Viertels lieferte der 27-Jährige ein absolutes Highlight-Play. Zuerst brach er einen Tackle-Versuch eines Verteidigers, drehte sich einmal um seine eigene Achsel und sprang noch über einen weiteren Verteidiger, bevor er definitiv gestoppt wurde.

Lange Zeit sah es nach einem klaren Sieg für die Eagles aus. Zwischenzeitlich führte das Team aus Philadelphia mit 22:0. Doch nach dem ersten Touchdown von den Jaguars und einem Fumble von Saquon Barkley war Jacksonville bis auf sechs Punkte herangekommen.

Durch einen einhändigen Touchdown-Catch sieben Minuten vor Schluss von DeVonta Smith konnten die Eagles den Vorsprung wieder ausbauen. Die Jaguars kamen nochmals auf fünf Punkte heran, doch nach einer Interception kurz vor der gegnerischen Endzone von Quarterback Trevor Lawrence verlieren die Jaguars bereits zum siebten Mal im neunten Saisonspiel. Die Eagles feierten den vierten Sieg in Folge und haben nun eine Bilanz von sechs Siegen und zwei Niederlagen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Cowboys finden weiter nicht in die Spur

Bereits die dritte Niederlage in Serie gibt es für die Dallas Cowboys. Gegen die Atlanta Falcons verlieren die Texaner 21:27. Zu allem Übel fiel Quarterback Dak Prescott aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Und Runningback Ezekiel Elliott durfte die Reise nach Atlanta aufgrund disziplinarischer Gründe nicht antreten.

Mit der fünften Niederlage im achten Spiel werden die Playoffs für die Cowboys zu einer Mammutaufgabe. Mit einem fürchterlichen Fake-Punt zu Beginn des dritten Viertels machte sich Dallas das Leben selbst schwer.

Bei Dallas läuft aktuell vieles nicht gut: Wie ein gehässiger 82-jähriger NFL-Besitzer seinen Thron (und die Dallas Cowboys) zersägt

Die Atlanta Falcons erleben hingegen eine erfolgreiche Saison. Mit dem sechsten Sieg stehen sie weiterhin an der Spitze der NFC South. Quarterback Kirk Cousins zeigte eine weitere starke Leistung. Bei 24 Passversuchen kamen nur fünf Pässe nicht beim eigenen Mitspieler an. Im zweiten Viertel riskierten die Falcons bei einem vierten Versuch alles und versuchten, die übrigen drei Yards zu überbrücken. Cousins brachte den Ball zu Darnell Mooney und dieser konnte bis in die Endzone laufen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Detroit gewinnt auch mit offenem Dach

Im achten Saisonspiel spielten die Detroit Lions zum ersten Mal ein Spiel ohne geschlossenes Dach. Beim 24:14 Sieg gegen die Green Bay Packers lieferten sich die Divisionskonkurrenten im Lambeau Field eine richtige Regenschlacht. Die Partie fand unter fürchterlichen Bedingungen statt.

Es war für Detroit der sechste Erfolg in Serie. Bei den Packers kehrte Quarterback Jordan Love nach einer Verletzung zurück. Der Spielmacher von Green Bay warf den Ball für insgesamt 273 Yards, doch ihm gelang kein Touchdown. Die einzige Interception, die Love warf, wurde prompt von Detroit für sechs Punkte zurückgetragen.

Die Lions konnten somit ihren Spitzenplatz in der NFC North festigen, mit bisher sieben Siegen und nur einer Niederlage hat das Team aus Detroit einen Sieg mehr auf dem Konto als die Minnesota Vikings und die Packers.

Die Zusammenfassung des Sieges der Detroit Lions. Video: YouTube/NFL

Die Vikings kehren zum Siegen zurück

Im Sunday-Night-Game konnten sich die Minnesota Vikings in der Nacht auf den Montag gegen die Indianapolis Colts durchsetzen. Nach zwei Niederlagen in Serie feierte das Team aus Minneapolis den sechsten Saisonsieg. Bis zur Halbzeit waren die Colts dank eines Fumbles, welcher in die Endzone der Vikings getragen wurde, mit 7:0 in Führung. In der ersten Hälfte wurden alle drei Field Goal Versuche nicht verwandelt. Zweimal scheiterte Minnesota und einmal die Colts.

Nach der Pause konnte insbesondere Minnesotas Quarterback Sam Darnold stark aufdrehen und brachte noch drei Touchdownpässe an den Mann. Die Entscheidung fiel zwei Minuten vor Schluss, als Darnold einen Touchdown auf Josh Oliver warf.

Bei Indianapolis startete diese Woche Joe Flacco als Quarterback. Flacco ersetzte Anthony Richardson, welcher sich im letzten Spiel aufgrund Müdigkeit selbstständig auswechselte. Die Colts weissen nun eine Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen auf und stehen hinter den Houston Texans auf dem zweiten Platz der AFC South.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Lamar Jackson liefert weiter

Weiterhin in herausragender Form ist aktuell der Quarterback Lamar Jackson. Beim 41:10 Erfolg der Baltimore Ravens gegen die Denver Broncos lieferte Jackson 280 Passing Yards und drei Touchdownpässe. Dem Spielmacher der Ravens gelang ein Passer Rating von 158,3. Das ist der höchstmögliche Wert, den ein Quarterback erreichen kann.

Running Back Derrick Henry rannte über hundert Yards und erreichte zweimal die Endzone. Damit hat Henry in dieser Saison weiterhin in jedem Spiel mindestens einen Touchdown erzielt. Ebenfalls zwei Touchdowns gelangen Wide Receiver Zay Flowers. Nach der ärgerlichen Niederlage letzte Woche gegen die Cleveland Browns kehrt das Team aus Baltimore eindrücklich zum Siegen zurück.

Für die Denver Broncos war es ein Nachmittag zum Vergessen. Bereits der erste Pass von Quarterback Bo Nix wurde von der Verteidigung der Ravens abgefangen. Baltimore feierte den sechsten Sieg in den letzten sieben Spielen. Für die Broncos war es die vierte Niederlage im neunten Saisonspiel.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Mit dem längsten Field Goal der Franchise zum Sieg

Tyler Bass, Kicker der Buffalo Bills konnte mit einem 61-Yard-Field-Goal den Sieg gegen die Miami Dolphins eintüten. Fünf Sekunden vor Schluss versenkte Bass den Ball zwischen den Pfosten. Es ist das längste Field Goal in der Geschichte der Buffalo Bills.

Die Miami Dolphins zeigten gegen die Bills eine starke Leistung, welche knapp nicht belohnt wurde. Quarterback Tua Tagovailoa warf für zwei Touchdowns und 25 seiner 28 Passversuche fanden einen Mitspieler. Auf der Gegenseite warf Josh Allen drei Touchdowns und hatte einen grossen Anteil am Sieg seiner Bills. Buffalo ist aktuell klarer Führender der AFC East. Für Miami sind die Playoffs nur noch schwer zu erreichen.

Der Sieg der Bills in der Zusammenfassung. Video: YouTube/NFL

Young kann es doch

Bryce Young, First Overall Pick im Draft 2023, konnte seinen ersten Saisonsieg als Starter feiern. Gegen die New Orleans Saints konnten die Carolina Panthers mit 23:22 gewinnen. Young startete für den verletzten Andy Dolton. Ihm gelang ein Touchdown, er warf allerdings auch eine Interception.

Etwas mehr als zwei Minuten vor Schluss konnten die Panthers durch den zweiten Touchdown von Running Back Chuba Hubbard in Führung gehen. Daraufhin konnten die Saints nicht mehr reagieren und somit feierten die Panthers den zweiten Saisonsieg. Für New Orleans ist es bereits die siebte Niederlage in Folge, nachdem sie mit zwei dominanten Siegen in die Saison gestartet sind.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Bonus: Jason Kelce zerstört das Handy eines Zuschauers

Ex-NFL-Spieler Jason Kelce war am Samstag beim Collegespiel zwischen Penn State und Ohio State als TV-Experte für ESPN vor Ort. Als Kelce auf dem Weg zum Set ist, fragte ihn ein Zuschauer:

«Wie ist es, einen Schwulen als Bruder zu haben, weil er mit Taylor Swift zusammen ist?»

Hintergrund dazu ist, dass Jasons Bruder Travis Kelce, mit Musik-Superstar Taylor Swift zusammen ist. Jason Kelce drehte sich daraufhin zum Pöbler um, nahm ihm das Handy aus der Hand und schmetterte es auf den Boden.

Die Besten Szenen der Woche

Die besten Szenen vom Sonntag. Video: YouTube/NFL