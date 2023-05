Steht Manuel Neuer zum Saisonstart im Sommer 2023 bereits wieder auf dem Platz? Bild: keystone

Schon zum Saisonstart? Comeback von Manuel Neuer schneller als gedacht möglich

Seit Dezember fehlt Manuel Neuer den Bayern wegen eines Unterschenkelbruchs. Seine Genesung verläuft jedoch wohl schneller als gedacht.

Bayerns verletzter Stammtorwart Manuel Neuer könnte schon in zwei bis drei Wochen wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren. Das berichtet der Sender «Sky». Demnach soll der 37-Jährige schneller als erwartet wieder mit torwartspezifischen Übungen und lockerem Lauftraining beginnen.

Sollten die nächsten Wochen weiter ohne Komplikationen verlaufen, soll Neuer dann pünktlich zur kommenden Saison, also im Juli, wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen, berichtet der Sender weiter. Dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach auch seinen Stammplatz zwischen den Pfosten zurückbekommen. Denn dem Bericht zufolge plant Bayern-Coach Thomas Tuchel fest mit dem Nationaltorhüter. Er schätze insbesondere Neuers Führungsstärke.

Schon jetzt hält sich Neuer täglich an der Säbener Strasse auf, um abseits des Platzes an seinem Comeback zu arbeiten. Dem «Sky»-Bericht zufolge verhält er sich dabei auch solidarisch mit seinem Ersatzmann Yann Sommer. Auch zum neuen Torwarttrainer Michael Rechner soll er ein gutes Verhältnis entwickelt haben. Zuletzt feuerte er seine Mannschaft beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC zum wiederholten Mal von der Tribüne aus an.

Neuer hatte sich im Dezember beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen und fällt seitdem aus. Nach seiner Verletzung hatten die Bayern seinen engen Freund Toni Tapalovic als Torwarttrainer entlassen. In der Folge gab Neuer ein Interview, in dem er den Verein offen kritisierte. Neuers Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis zum 30. Juni 2024. (t-online.de/abu)