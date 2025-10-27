anhaltender Regen
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Heart of Midlothian: Schottischer Meister mal nicht Celtic oder Rangers?

Hearts v Celtic 26.10.2025 Hearts v Celtic, SPFL Premiership. Alexandros Kyziridis at end withCammy Devlin and Claudio Braga PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xKennyxRamsayx NINTCHDBPICT00103 ...
Jubel-Trio: Alexandros Kyziridis, Cammy Devlin und Claudio Braga (von links).Bild: www.imago-images.de

Erhält Schottland nach 40 Jahren wieder einen anderen Meister als Celtic oder Rangers?

Schottlands Fussball wird seit Menschengedenken von zwei Teams dominiert. Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers lassen dem Rest nur Brosamen übrig. Doch nun träumen die Fans von Heart of Midlothian bereits ein wenig von der Sensation – die, sofern sie sich ereignet, mit Ansage kam.
27.10.2025, 15:2627.10.2025, 15:26
Ralf Meile
Ralf Meile

Ja, es ist immer noch Oktober. Ja, es sind erst neun Runden absolviert. Aber wenn nicht jetzt träumen: Wann dann?

Am Sonntag schlugen die Hearts das favorisierte Celtic Glasgow mit 3:1. Nun führt der Klub aus Edinburgh die Tabelle der Scottish Premiership mit bereits acht Punkten Vorsprung auf Celtic an.

Standings provided by Sofascore

Die Hearts wie einst Aberdeen?

Wie historisch ein Meistertitel der Hearts wäre, zeigt der Blick auf die – eher kurze – Liste der schottischen Meister. Celtic und Rangers kommen auf jeweils 55 Titel, neun weitere Klubs teilen sich die restlichen 19 Meisterschaften auf, seit diese 1891 erstmals vergeben wurde.

Das bislang letzte Team, das es schaffte, dieses Duopol zu durchbrechen? War der FC Aberdeen im Jahr 1985, trainiert von Alex Ferguson, dem späteren «ewigen» Trainer von Manchester United. In den vierzig Jahren, die seitdem vergangen sind, stemmte stets der Captain von Celtic oder jener der Rangers den Meisterpokal in die Höhe.

Willie Miller (Aberdeen) - Torjubel - Fußball Herren Scottish Premier League 1984 1985, 1. Schottische Liga, Einzelbild Glasgow Freude, Begeisterung, Fußball Herren Scottish Premier League 1984 1985, ...
Willie Miller und seine Kollegen vom FC Aberdeen jubeln 1985 gegen Celtic.Bild: imago-images.de

Zurück in die Gegenwart. Der Lärm sei zeitweise ohrenbetäubend gewesen während des mitreissenden Heimsiegs im Tynecastle Park, schwärmte der Reporter der «Edinburgh Evening News» nach dem 3:1-Sieg gegen Celtic.

Video: YouTube/SPFL

«Moneyball» in Edinburgh

Auf der Haupttribüne feierte auch Tony Bloom den Sieg. Sein Name ist fachkundigen Fussballfans seit längerer Zeit ein Begriff. Der Mathematiker und frühere Poker-Profi mischt das Business seit längerer Zeit auf, weil er als einer der ersten die Macht der Daten erkannte und nach ihnen handelte. Bloom besitzt den Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion, und er legte mit seinem Einstieg das Fundament für den Aufstieg des unbekannten Union Saint-Gilloise, der im belgischen Meistertitel gipfelte.

In diesem Sommer stieg Bloom bei Heart of Midlothian ein. Für umgerechnet rund 10,5 Millionen Franken erwarb er 29 Prozent der Anteile am Klub. Die Hoffnungen der Anhänger waren gross, dass es dadurch auch mit ihren Lieblingen nach oben gehen würde. Zumal Bloom ihnen sagte, dass er enttäuscht wäre, würden die Hearts im nächsten Jahrzehnt nicht den Titel gewinnen. Die letzte der vier Meisterschaften feierten sie 1960.

UK: Heart of Midlothian v Celtic - Scottish Premiership at Tynecastle Park in Edinburgh, Scotland on 26 October 2025 Heart of Midlothian v Celtic - Scottish Premiership at Tynecastle Park in Edinburgh ...
Tony Bloom am Sonntag im Stadion.Bild: www.imago-images.de

Die Erfolge bei seinen anderen Klubs gaben den Fans berechtigten Grund zur Zuversicht: Bloom hatte sich in der Vergangenheit nicht als «Plauderi» entpuppt, sondern mit seinen Methoden überzeugt. Gemessen am finanziellen Einsatz war der Erfolg überwältigend.

Perlen aus der Fussballprovinz

Auch in Edinburgh wurde vor der Saison nicht mit der grossen Kelle angerührt. Sinnbild für die Arbeit von Tony Blooms Truppe ist Alexandros Kyziridis. Der 25-jährige Grieche mit bescheidener Vita kam ablösefrei vom slowakischen Michalovce und ist mit drei Toren und vier Vorlagen einer der besten Spieler der Liga. Die Hearts erkannten in Kyziridis offenbar besser als andere, was in ihm steckt.

Für 2 Millionen Euro kam Ageu, ein brasilianischer Mittelfeldspieler, von Santa Clara in Portugal. Den portugiesischen Torjäger Claudio Braga, der für eine halbe Million verpflichtet wurde, entdeckten die Hearts beim norwegischen Zweitligisten Alesund. Torhüter Alexander Schwolow kam ablösefrei von Union Berlin und liess sich in fünf Einsätzen erst einmal bezwingen.

Hearts Heart of Midlothian Saisonstart 2025/26
grafik: sofascore

Der Trainer dämpft zu hohe Erwartungen

Neu ist auch der Trainer, Derek McInnes. Der 54-jährige Schotte arbeitet seit bald zwei Jahrzehnten als Coach, stieg mit St. Johnstone und Kilmarnock auf, gewann mit Aberdeen den Liga-Cup. Nun ist er mit den Hearts immer noch ungeschlagen und muss bereits zu einem möglichen Meistertitel Auskunft geben.

Die Saison sei noch jung, betonte McInnes bei Sky Sports. «Wir nehmen die drei Punkte und ich denke, was das Selbstvertrauen betrifft, schadet uns der Sieg nicht. Für Aussenstehende mag es vielleicht so wirken, aber ich möchte nicht von einem ‹Statement-Sieg› sprechen.» Celtic-Coach Brendan Rodgers meinte ebenfalls, dass erst nach dem letzten Spiel im Mai abgerechnet werde.

Die Verantwortlichen bei den Hearts können sich noch so Mühe geben, die Erwartungen zu dämpfen. Wenn ihr Team weiterhin erfolgreich ist, steigt die Zahl der Träumer im Umfeld an. Alle Teams, die letzte Saison die Top 5 bildeten, wurden in dieser Saison bereits geschlagen. So kommen die «Edinburgh Evening News» zum Schluss, dass die Dynamik, die sich aufgebaut habe, bereits nicht mehr zu übersehen sei.

Hearts v Celtic 26.10.2025 Hearts v Celtic, SPFL Premiership. Derek McInnes PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: xKennyxRamsayx NINTCHDBPICT001034072116
Trainer Derek McInnes gibt den Kurs vor.Bild: www.imago-images.de

Es ist erst Oktober, erst neun von 38 Runden sind absolviert. Schottlands Fussball winken spannende Monate – die vielleicht in der grössten Überraschung seit vier Jahrzehnten gipfeln.

Eigentlich heissen sie ja nicht Celtic Glasgow und Glasgow Rangers:

20 Namen berühmter Fussball-Klubs, bei denen sich immer wieder Fehler einschleichen

Sie haben es schon geschafft:

Sensation in Schweden ist perfekt: Dorfklub Mjällby ist erstmals Meister
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Funny Pics from Scotland – man muss sie einfach mögen
1 / 28
Funny Pics from Scotland – man muss sie einfach mögen
Beginnen wir doch direkt mit dem obligaten Kilt. Aber mit einem ganz besonderen.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mountainbiker treffen in Schottland auf einsamen Wanderer – es ist der König
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
3
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
4
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
5
Juventus entlässt Trainer Tudor +++ Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards
Lausanne und St.Gallen dominieren – auch das Team der Runde in der Super League
In der zehnten Runde der Super League gibt es für keinen Spieler die Höchstnote. Dafür dominieren wenig überraschend die Vertreter von St.Gallen (5:0 gegen GC) und Lausanne (5:1 gegen Basel).
Für einmal ist kein Spieler des FC Basel in der Super-League-Mannschaft der Runde vertreten – kein Wunder, ging der FCB gestern in Lausanne doch mit 1:5 unter. Ludovic Magnin sah nach der Klatsche gegen sein altes Team viel Grund für Kritik. Dafür sind natürlich die Lausanne-Stürmer gleich doppelt in der besten Mannschaft der Runde vertreten. Zudem kommen gleich drei Spieler des FC St.Gallen vor. Auch das ist keine Überraschung, haben die Ostschweizer doch GC mit 5:0 weggeputzt.
Zur Story