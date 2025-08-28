Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Ardon Jashari fällt monatelang aus

Hiobsbotschaft für die Schweizer Fussball-Nati! Ardon Jashari hat sich im Training bei einem Zusammenstoss mit seinem Milan-Teamkollegen Santiago Gimenez schwer verletzt. Der Klub teilt mit, dass sich der Schweizer Mittelfeldspieler das rechte Wadenbein gebrochen hat und er mehrere Monate ausfallen wird.
ℹ️ Ardon Jashari verpasst aufgrund einer heute zugezogenen Verletzung den Zusammenzug. Wie sein Club AC Milan mitteilt, hat sich Jashari das rechte Wadenbein gebrochen.— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) August 28, 2025
Noch am Donnerstagmorgen wurde Jashari von Nationaltrainer Murat Yakin für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der Schweiz aufgeboten. Der 23-Jährige wird diese Einladung für die Spiele gegen den Kosovo und Slowenien aber verletzungsbedingt ausschlagen müssen und auch alle weitere WM-Qualifikationstermine im Herbst verpassen. Wie lange Jashari genau ausfällt, ist noch nicht bekannt. Je nach Heilungsverlauf könnte der Mittelfeldspieler nur rund zwei, im schlimmsten Fall aber auch sechs bis neun Monate fehlen.
Jashari wechselte vor wenigen Wochen für eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro vom belgischen Spitzenklub Brügge nach Mailand. Dies, nachdem er in Belgien die Auszeichnung als bester Spieler und bestes Talent der letzten Saison erhalten hatte. Bei den Italienern kam er im Cup und in der Meisterschaft je zu einem Teileinsatz.
Im Nationalteam stand Jashari im zweiten Testspiel im Juni erstmals in der Startelf. Beim 4:0-Sieg gegen die USA überzeugte der ehemalige Junior des FC Luzern mit zwei Assists. (abu/sda)