Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Ardon Jashari fällt monatelang aus

Milan, Italy, 17th August 2025. Ardon Jashari of AC Milan during the AC Milan vs SSC Bari Coppa Italia match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITOR ...
Ardon Jashari hat sich im Training von Milan schwer verletzt..Bild: IMAGO/Sportimage

Wadenbeinbruch: Nati-Hoffnung Ardon Jashari fällt monatelang aus

Der Schweizer Nati-Spieler Ardon Jashari hat sich im Training bei der AC Milan schwer verletzt. Mit einem Wadenbeinbruch fällt der 23-Jährige mehrere Monate aus.
28.08.2025, 16:3428.08.2025, 19:30
Hiobsbotschaft für die Schweizer Fussball-Nati! Ardon Jashari hat sich im Training bei einem Zusammenstoss mit seinem Milan-Teamkollegen Santiago Gimenez schwer verletzt. Der Klub teilt mit, dass sich der Schweizer Mittelfeldspieler das rechte Wadenbein gebrochen hat und er mehrere Monate ausfallen wird.

Noch am Donnerstagmorgen wurde Jashari von Nationaltrainer Murat Yakin für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der Schweiz aufgeboten. Der 23-Jährige wird diese Einladung für die Spiele gegen den Kosovo und Slowenien aber verletzungsbedingt ausschlagen müssen und auch alle weitere WM-Qualifikationstermine im Herbst verpassen. Wie lange Jashari genau ausfällt, ist noch nicht bekannt. Je nach Heilungsverlauf könnte der Mittelfeldspieler nur rund zwei, im schlimmsten Fall aber auch sechs bis neun Monate fehlen.

Jashari wechselte vor wenigen Wochen für eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro vom belgischen Spitzenklub Brügge nach Mailand. Dies, nachdem er in Belgien die Auszeichnung als bester Spieler und bestes Talent der letzten Saison erhalten hatte. Bei den Italienern kam er im Cup und in der Meisterschaft je zu einem Teileinsatz.

Im Nationalteam stand Jashari im zweiten Testspiel im Juni erstmals in der Startelf. Beim 4:0-Sieg gegen die USA überzeugte der ehemalige Junior des FC Luzern mit zwei Assists. (abu/sda)

Er spielte bereits für die Schweizer Nati: Nun ist der Kosovo auch an Hajdari dran

