Die Bayern um Kingsley Coman feierten einen deutlichen Sieg. Bild: keystone

Bayern schiesst sich Frust von der Seele + Barça dreht 1:3 + Akanjis siegreiches Comeback

Bundesliga

Heidenheim – Bayern München 0:4

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Inter Mailand hat sich der FC Bayern München in der Bundesliga den Frust von der Seele geschossen. Bei Abstiegskandidat Heidenheim siegte das Team von Trainer Vincent Kompany 4:0. Harry Kane, Konrad Laimer und Kingsley Coman sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse, Joshua Kimmich traf in der 56. Minute zum Endstand. Und es hätte sogar noch klarer sein können, hätte Kane aus kürzester Distanz per Kopf nicht das Tor verfehlt.

Mit dem deutlichen Sieg bleiben die Bayern dennoch in einer komfortablen Ausgangslage im Kampf um den einzig noch möglichen Titel in dieser Saison. Der Vorsprung auf Verfolger Leverkusen, der am Sonntag noch in St. Pauli antritt, bleibt also bei mindestens sechs Punkten.

Heidenheim - Bayern München 0:4 (0:3).

Tore: 12. Kane 0:1. 19. Laimer 0:2. 36. Coman 0:3. 56. Kimmich 0:4.

Bremen – Bochum 1:0

Heidenheim bleibt aber auf dem Relegationsplatz und lässt die beiden Konkurrenten im Abstiegskampf hinter sich. Der VfL Bochum unterlag bei Werder Bremen knapp 0:1. Das Team von Trainer Dieter Hecking konnte zwar mithalten, kam aber kaum zu gefährlichen Chancen, weshalb der Sieg für den Gastgeber am Ende verdient war. Das einzige Tor der Partie erzielte Mitchell Weiser in der 80. Minute, wenige Zeigerumdrehungen später flog Bochums Ibrahima Sissoko mit Gelb-Rot vom Platz.

Siegtorschütze Mitchell Weiser jubelt mit Leonardo Bittencourt (r.). Bild: www.imago-images.de

Werder Bremen - Bochum 1:0 (0:0).

Tor: 80. Weiser 1:0.

Bemerkungen: 86. Gelb-Rote Karte gegen Sissoko (Bochum).

Leipzig – Kiel 1:1

Holstein Kiel gelang in Leipzig zwar ein überraschender Punktgewinn, doch bleibt der Aufsteiger Letzter. Das Schlusslicht zeigte beim Tabellenvierten einen couragierten Auftritt und ging in der 44. Minute dank Shuto Machino in Führung. In Folge eines ungeschickten Einsteigens von Torhüter Thomas Dähne konnte Leipzigs Benjamin Sesko per Penalty aber ausgleichen. Dabei blieb es in der Folge, obwohl die Gastgeber am Ende drückend überlegen waren. Der einzige Treffer, der noch gelang, wurde aufgrund einer klaren Abseitsstellung aber aberkannt.

Leipzig - Holstein Kiel 1:1 (0:1).

45'940 Zuschauer.

Tore: 44. Machino 0:1. 74. Sesko (Penalty) 1:1.

Freiburg – Hoffenheim 3:2

Diesen Sieg musste sich der SC Freiburg hart erkämpfen – trotz 2:0-Führung nach 36 Minuten. Zwar brachten Lucas Höler (auf Vorlage des Schweizers Johan Manzambi) und Ritsu Doan das Team von Trainer Julian Schuster auf die Siegerstrasse, doch glich Hoffenheim dank eines Doppelschlags in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wieder aus. Den entscheidenden Treffer erzielte Höler dann in der 57. Minute. Danach stemmten sich die Freiburger erfolgreich gegen die überlegenen Gäste und sind somit wieder nahe dran an den Champions-League-Plätzen.

Freiburg - Hoffenheim 3:2 (2:2).

Tore: 28. Höler 1:0. 36. Doan 2:0. 45. Bülter 2:1. 45. Kramaric 2:2. 57. Höler 3:2.

Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 69.), ohne Ogbus (verletzt).

Mainz – Wolfsburg 2:2

Überraschungsteam Mainz kommt derzeit nicht aus seinem Formtief. Beim 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg verpasste das Team von Ex-FCZ-Trainer Bo Henriksen zum fünften Mal in Folge einen Sieg. Damit sind die Mainzer vom 3. auf den 6. Platz abgerutscht. Dabei hatte der Gastgeber bis kurz vor Schluss geführt, Wolfsburg Denis Vavro erzielte bei einem Eckball in der 89. Minute kurz nach der Einwechslung von Silvan Widmer bei Mainz aber noch den Ausgleich.

Mainz 05 - Wolfsburg 2:2 (2:1).

Tore: 3. Arnold 0:1. 37. Lee 1:1. 40. Kohr 2:1. 89. Vavro 2:2.

Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 89.).

Premier League

Everton – Manchester City 0:2

In einem umkämpften Spiel kommt Manchester City zu einem verdienten, aber aufgrund der späten Tore nicht ganz unglücklichen Sieg. Nico O'Reilly und Mateo Kovacic sorgten in der 84. und der 92. Minute für die beiden Treffer. Erstmals stand nach fast zehn Wochen Verletzungspause auch der Schweizer Verteidiger Manuel Akanji wieder auf dem Platz. Der 29-Jährige wurde in der 88. Minute für Kevin De Bruyne eingewechselt.

Damit festigt Manchester City den Platz in der Top 5, die in der Premier League in dieser Saison für die Teilnahme an der Champions League berechtigen. Die Verfolger sind aber weiterhin nahe dran.

Crystal Palace – Bournemouth 0:0

Bournemouth, das ebenfalls lange an den Champions-League-Plätzen schnupperte, kam bei Crystal Palace nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Und das, obwohl die Gastgeber nach dem Platzverweis gegen Verteidiger Chris Richards die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl absolvieren mussten. Damit verlieren die Cherries den Europacup immer mehr aus dem Visier.

Brentford – Brighton 4:2

Gleiches gilt für das vom Teil-Schweizer Fabian Hürzeler trainierte Brighton. Mit einem Sieg in Brentford hätten die Seagulls Druck auf Chelsea, Aston Villa und Co. aufbauen können, doch resultierte eine 2:4-Niederlage. Dies lag vor allem an einem starken Bryan Mbeumo, der für Brentford zwei Tore und einen Assist erzielte. Brighton machte sich das Leben nach einer Roten Karte für einen Ellbogenschlag gegen Joao Pedro nach einer guten Stunde schliesslich selbst noch schwer und blieb in der Premier League somit zum fünften Mal in Serie ohne Sieg.

Serie A

La Liga

FC Barcelona – Celta Vigo 4:3

Da konnten die Katalanen gerade noch so den Kopf aus der Schlinge ziehen. Der FC Barcelona entgeht einer schmerzhaften Niederlage im Kampf um den Meistertitel und dreht gegen Celta Vigo einen 1:3-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg. Den entscheidenden Treffer erzielte Raphinha in der 98. Minute per Penalty. Zuvor hatten Dani Olmo und Raphinha das Spiel zwischen der 64. und der 68. Minute ausgeglichen. Damit bleibt der Champions-League-Halbfinalist mindestens vier Punkte vor Real Madrid, das am Sonntag auf Athletic Bilbao trifft.