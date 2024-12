Für Gianluigi Donnarumma ist der Spitzenkampf früh vorbei. Bild: keystone

PSG-Goalie Donnarumma verletzt sich im Hit gegen Monaco übel im Gesicht

PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma ist beim Spiel gegen Monaco im Gesicht verletzt worden. Der Italiener verliess stark blutend den Platz. Breel Embolo schoss später sein drittes Saisontor.

Beim Ligue-1-Topspiel zwischen Paris Saint-Germain und AS Monaco hat PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma eine schwere Gesichtsverletzung erlitten. In der 18. Spielminute lief Monacos Wilfried Singo auf das Tor der Pariser zu, legte sich jedoch den Ball zu weit vor.

Donnarumma stürmte aus seinem Tor, um den Ball abzuwehren. Singo versuchte, über den Torhüter zu springen und traf ihn dabei unglücklich mit den Stollen im Gesicht. Donnarumma blutete kurz darauf stark.

DAZN-Kommentator David Ploch zeigte sich schockiert und sagte: «Oh, oh. Das sieht nicht gut aus.» Donnarumma blieb zunächst benommen auf dem Rasen liegen und musste dort behandelt werden.

Keine Verwarnung für Singo

In einer etwa fünfminütigen Spielunterbrechung wurde sein Gesicht offenbar noch auf dem Spielfeld an der Höhe des Jochbeins getackert, wie «Bild» berichtet. Trotz seiner Verletzung konnte er das Feld selbstständig verlassen und wurde von Matvey Safonov ersetzt.

Nach dem Zusammenstoss entschied der Schiedsrichter auf Freistoss für PSG, jedoch erhielt Singo keine weitere Karte, obwohl er bereits verwarnt war. Trotz des Ausfalls ihres Torwarts konnte PSG das Spiel letztlich mit 4:2 für sich entscheiden.

Der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo stand bei Monaco in der Startaufstellung. In der 60. Minute sorgte er mit seinem dritten Liga-Treffer in dieser Saison für die 2:1-Führung der Monegassen. Ousmane Dembélé (64./97.) und Gonçalo Ramos (83.) sorgten für die Wende. PSG hat damit zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Olympique Marseille. (ram/t-online)