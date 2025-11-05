wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Das Nati-Aufgebot von Yakin gegen Schweden und Kosovo

Murat Yakin, Cheftrainer der Schweizer Fussball spricht waehrend einer Medienkonferenz den Kader fuer die Spiele der Nationalmannschaft gegen Schweden und Kosovo, am Mittwoch, 5. November 2025 in Muri ...
Murat Yakin in Muri bei Bern.Bild: keystone

Mit diesen Spielern will Yakin die Qualifikation für die WM 2026 schaffen

Endspurt in der WM-Qualifikation: In den beiden Spielen gegen Schweden (15. November in Genf) und Kosovo (18. November in Pristina) kann die Schweizer Fussball-Nati ihre Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2026 sicherstellen. Dieses Kader soll das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko lösen.
05.11.2025, 10:3105.11.2025, 10:59

Ohne grosse Überraschungen kommt Murat Yakins Aufgebot für die letzten beiden Spiele der WM-Qualifikation. Der Natitrainer setzt auf bewährte Kräfte. Erstmals seit zweieinhalb Jahren ist Christian Fassnacht wieder dabei.

Yakin muss im Mittelfeld auf Remo Freuler verzichten, der mit einem Schlüsselbeinbruch ausfällt. «Er war sehr wichtig, aber wir werden nun ohne ihn auskommen müssen», sagte der Trainer. «Wir haben Alternativen, die ihn sicher sehr gut ersetzen können», meinte Yakin und zählte Michel Aebischer, Djibril Sow und Vincent Sierro auf.

CALCIO - Amichevole - Switzerland vs Luxembourg Vincent Sierro Switzerland, 10 with the ball St. Gallen Switzerland PUBLICATIONxNOTxINxFRAxUK Copyright: xIPAxSport/ABACAx
Ersetzt Sierro den verletzten Freuler?Bild: www.imago-images.de

«Ich sehe eine grosse Chance, dass er gegen Schweden zum Einsatz kommt», sagte der Trainer über Sierro, der sein Geld mittlerweile in Saudi-Arabien verdient. «Ich werde die Trainings beobachten und versuche dort zu sehen, wer am besten zu Granit Xhaka passt.»

Noch zu früh kamen die Partien für Ardon Jashari. Der Mittelfeldspieler der AC Milan war wegen einer Verletzung zuletzt zwei Monate ausser Gefecht gesetzt. Jashari sei noch nicht bei hundert Prozent seiner Leistungsfähigkeit, weshalb er gegen Schweden und Kosovo fehle.

Ebenfalls nicht dabei ist Marc Giger. Der 21-Jährige überraschte in dieser Saison mit Einsätzen in der Champions League für Union Saint-Gilloise und war noch nie bei der A-Nationalmannschaft. Yakin nannte Giger «unbekümmert», er sei einer, der mit seinen Dribblings auch mal etwas riskiere. Noch sei er in der U21-Nati, aber «irgendwann kann er für uns ein Thema werden».

Aus dem Nichts in die Champions League – ein kleines Schweizer Fussballmärchen

Weiterhin aussen vor ist Noah Okafor. Der 24-fache Nationalspieler müsse sich über seine Rolle im Team klar sein, meinte Yakin. Man habe viel mit ihm gesprochen und er hoffe, «es kommt mal bei ihm an». Man sei in der Offensive gut besetzt und habe zuletzt ohne Okafor gut gespielt. «Ich wollte nicht viel verändern. Wir behalten ihn sicher auf dem Radar.»

Das Schweizer Aufgebot

Tor

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Marvin Keller (YB)
Yvon Mvogo (Lorient)

Abwehr

Manuel Akanji (Inter Mailand)
Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)
Adrian Bajrami (Luzern)
Nico Elvedi (Mönchengladbach)
Luca Jaquez (VfB Stuttgart)
Miro Muheim (Hamburger SV)
Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla)
Isaac Schmidt (Werder Bremen)
Silvan Widmer (Mainz)

Mittelfeld/Sturm

Michel Aebischer (Pisa)
Breel Embolo (Stade Rennes)
Christian Fassnacht (YB)
Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)
Johan Manzambi (SC Freiburg)
Dan Ndoye (Nottingham Forest)
Fabian Rieder (Augsburg)
Vincent Sierro (Al-Shabab)
Simon Sohm (Fiorentina)
Djibril Sow (FC Sevilla)
Ruben Vargas (FC Sevilla)
Granit Xhaka (Sunderland)
Andi Zeqiri (Widzew Lodz)

(ram)

Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 30
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

England: 17. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Weltmeister (1966)
quelle: keystone / toms kalnins
Auf Facebook teilenAuf X teilen
World of watson: Der Herbst als Horror-Film
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
4
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
2
Der «Klimarealismus» wird an der Realität scheitern
3
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
4
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
5
Der neue Trainer sagt, wie die Schweiz spielen soll und wieso er nicht hier leben wird
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
3
So teuer wird die Fahrt mit dem Nachtzug nach Schweden
4
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
5
Mamdani hat «vier Worte» für Trump ++ US-Präsident reagiert auf Wahlerfolg der Demokraten
Der neue Trainer sagt, wie die Schweiz spielen soll und wieso er nicht hier leben wird
Einen Tag nach der Vertragsauflösung von Nationaltrainerin Pia Sundhage hat der Schweizerische Fussballverband bereits einen Nachfolger präsentiert: Es ist der bisher wenig bekannte Rafel Navarro.
Rafel Navarro ist der neue Trainer des Schweizer Nationalteams der Frauen. Der 39-jährige Katalane kommt vom FC Barcelona, wo er die letzten sechs Jahre als Assistent tätig war und somit bereits mit den Nati-Stars Sydney Schertenleib und Ana-Maria Crnogorcevic zusammengearbeitet hat. Navarro unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Zur Story