Super League: Lugano vs. FCSG wird nach Regenabbruch neu angesetzt

KEYPIX - Game canceled due to bad weather, during the Super League soccer match FC Lugano against FC St.Gallen, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Sunday , 2 November, 2025. .(KEYSTONE / Ti-Press / M ...
Die Spieler machten das Beste aus der regnerischen Situation: Rutschbahn.Bild: keystone

Wegen Regen abgebrochen: Lugano gegen St.Gallen wird neu angesetzt

04.11.2025, 14:35

Das am Sonntag wegen des Wetters abgebrochene Super-League-Spiel zwischen dem FC Lugano und dem FC St.Gallen wird komplett neu angesetzt. Das Spiel wird am 26. November nachgeholt und wieder in der ersten Minute angepfiffen, wie die Liga mitteilt. Insbesondere der FC Lugano hoffte auf eine Fortsetzung der Partie, statt auf eine Neuansetzung.

Das Spiel wurde am Sonntag nach nur drei Minuten in der zweiten Halbzeit abgebrochen. Lange anhaltender, intensiver Regen hatte den Rasen im Cornaredo unbespielbar gemacht. Zum Zeitpunkt des Abbruchs führte Lugano dank eines Treffers von Kevin Behrens mit 1:0. (abu/sda)

Mehr See als Fussballplatz: Das Spiel zwischen Lugano und St.Gallen wird abgebrochen
Streamer «IShowSpeed» trifft Fussballerin Alisha Lehmann – und es gibt Drama
Video: watson
