Kollege Erling Haaland (links) gratuliert Manuel Akanji zu seinem frühen Treffer. Bild: keystone

ManCity mit Torschütze Akanji im CL-Viertelfinal – Real Madrid mit etwas Mühe weiter

In den Achtelfinals der Champions League haben sich am Mittwochabend die beiden Favoriten durchgesetzt. Manchester City kam gegen den FC Kopenhagen weiter, Real Madrid liess sich von RB Leipzig nicht aufhalten.

Mehr «Sport»

Manchester City – FC Kopenhagen 3:1

Hinspiel 3:1, Gesamtskore 6:2

Über den Ausgang des Achtelfinal-Duells zwischen dem Titelverteidiger und dem dänischen Underdog herrschten schon nach neun Minuten des Rückspiels keinerlei Zweifel. Da führte Manchester City bereits mit 2:0 und im Gesamtskore mit 5:1.

Zwei Eckbälle standen am Ursprung der frühen Treffer der «Sky Blues». Zunächst war der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji mittels Direktabnahme erfolgreich. «Technisch perfekt», lobte ihn bei «Blue» der Ex-Nati-Stürmer Marco Streller. Akanji wurde als «Spieler des Spiels» ausgezeichnet.

Akanji trifft zum 1:0. Video: SRF

Vier Minuten später traf Argentiniens Weltmeister Julian Alvarez, der von der gütigen Mithilfe des polnischen Kopenhagen-Keepers Kamil Grabara profitierte, welcher den Schuss von der Seite nicht festhalten konnte (Video). «Die frühen Tore machten es uns einfacher», sagte Akanji, «es war für sie sehr schwierig, noch zurück zu kommen.»

Maskenmann mit Flutschfingern: Kamil Grabara. Bild: keystone

Aus Akanji wird zwar nicht mehr ein Torjäger wie sein Teamkollege Erling Haaland werden. Dennoch trägt er sich seit seinem Wechsel nach Manchester im September 2022 regelmässig in die Torschützenliste ein. Schoss er zuvor in 158 Spielen für Borussia Dortmund vier Tore, sind es nun in 80 Spielen für ManCity bereits fünf. Zudem erzielte Akanji auch sämtliche seiner drei Länderspieltore (in 57 Einsätzen) seit dem Transfer zum letztjährigen Triple-Sieger.

Auch ein früherer Mitspieler Akanjis traf. Mohamed Elyounoussi, 2017 während eines Jahres gemeinsam mit dem Verteidiger beim FC Basel, brachte mit seinem 1:2 nach einer halben Stunde zumindest eine Prise Spannung zurück. Er traf nach flüssig vorgetragenem Angriff und einem Absatz-Pass von Orri Oskarsson (Video).

In Norwegens Nati Kollegen, in der Champions League Gegner: Die Torschützen Elyounoussi und Haaland. Bild: www.imago-images.de

Elyounoussis norwegischer Landsmann Haaland erstickte die leisen Hoffnungen des Aussenseiters mit seinem Tor zum 3:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aber wieder (Video). Damit war die Partie entschieden. Nach dem Seitenwechsel begnügte sich City darauf, den Vorsprung zu verwalten und sich für den grossen Hit in der Premier League zu schonen. «Wir machten, was wir machen mussten», fasste Manuel Akanji zusammen. Am Sonntag (16.45 Uhr) empfängt Leader Liverpool den einen Punkt zurück liegenden Verfolger Manchester City.

Manchester City – FC Kopenhagen 3:1 (3:1)

SR Eskas. - Tore: 5. Akanji 1:0. 9. Alvarez 2:0. 29. Elyounoussi 2:1. 45. Haaland 3:1.

Manchester City: Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias (68. Stones), Gvardiol; Rodri (46. Gomez), Kovacic; Matheus Nunes (74. Hamilton), Bobb, Alvarez; Haaland (88. Wright).

FC Kopenhagen: Grabara; Vavro, Diks, McKenna; Ankersen, Clem (69. Oscar Höjlund), Elyounoussi, Jelert (78. Meling); Froholdt (58. Mattsson), Achouri (58. Bardghji); Oskarsson (69. Cornelius).

Bemerkungen: Verwarnungen: 84. Cornelius, 90. Mattsson. (sda)

Real Madrid – RB Leipzig 1:1

Hinspiel 1:0, Gesamtskore 2:1

Eine Halbzeit lang tat sich Real Madrid im Bernabeu überraschend schwer. Leipzig war einem Tor näher, die «Königlichen» hatten praktisch keine Offensivszenen.

Es benötigte eine Aktion von Vinicius Junior knapp zehn Minuten nach Wiederbeginn, um die Spanier aufzuwecken. Er rempelte an der Mittellinie Willi Orban um und als beide wieder standen, schubste er den Leipziger weg. Vinicius hatte Glück, dass er nur Gelb sah, andere Schiedsrichter stellten Spieler für Schubser dieser Art schon vom Platz (Video).

Das Wappen zu küssen, kommt immer gut an: Real-Torschütze Vinicius. Bild: keystone

So stand Vinicius noch auf dem Platz, als Real wenige Minuten später angriff. Jude Bellingham spielte dem Brasilianer genau in den Lauf und der verwertete das Zuspiel zum herrlichen 1:0 (Video). Doch nur drei Minuten später war Leipzig wieder da: Mit Orban traf auch der zweite Beteiligte der umstrittenen Szene (Video).

Zu mehr als dem Unentschieden reichte es den Ostdeutschen, deren Kräfte zunehmend nachliessen, nicht. Die beste Chance besass Dani Olmo in der Nachspielzeit, einen gefühlvollen Heber setzte er auf die Oberkante der Latte.

Real Madrid – RB Leipzig 1:1 (0:0)

SR Massa. - Tore: 65. Vinicius Junior 1:0. 68. Orban 1:1.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Kroos (78. Modric), Camavinga (46. Rodrygo); Valverde, Bellingham (85. Joselu), Vinicius Junior.

RB Leipzig: Gulacsi; Henrichs, Orbán, Lukeba, Raum; Haidara (90. Kampl), Schlager (85. Elmas); Olmo, Simons; Sesko (85. Baumgartner), Openda (77. Poulsen).

Bemerkungen: Verwarnungen: 20. Schlager, 50. Raum, 54. Vinicius Junior, 71. Orban, 73. Tchouaméni, 75. Kroos. (sda)

So geht es weiter

Am Dienstag waren Bayern München und Paris Saint-Germain als erste Teams in die Viertelfinals eingezogen.

Nächste Woche werden die vier weiteren Teilnehmer ermittelt. Das sind die Spiele:

Di: Porto – Arsenal (Hin 1:0)

Di: Napoli – Barcelona (1:1)

Mi: Inter Mailand – Atlético Madrid (1:0)

Mi: PSV Eindhoven – Dortmund (1:1)

Die Viertelfinals der Champions League werden am Freitag, 15. März am UEFA-Hauptsitz in Nyon ausgelost. Es gibt dabei keinerlei Einschränkungen – jede Paarung ist möglich. Der Final wird am 1. Juni im Londoner Wembley ausgetragen.