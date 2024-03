An der WM 2022 erzielte Breel Embolo zwei der vier Schweizer Treffer – seither befindet sich die Nati in der Tor-Krise. Bild: keystone

So steht es um den verletzten Breel Embolo: «Traue ihm zu, dass er an der EM in Form ist»

Die Schweizer Nati schiesst keine Tore mehr. Dringend vermisst darum: Breel Embolo. Der Stürmer riss sich im letzten August das Kreuzband. Nun ist er auf dem Weg zurück. Es besteht Hoffnung im Hinblick auf die EM – und auf einen Rekord. Das sind die Hintergründe im Embolo-Plan.

Etienne Wuillemin und François Schmid-Bechtel / ch media

Es ist ein Sommer des Grauens für Breel Embolo. Erst muss sich der Nati-Stürmer vor Gericht verantworten. Nach seinem Macho-Auftritt prasselt viel Kritik auf ihn ein. Kurz vor dem Saisonstart der nächste Schock: Embolo reisst sich das Kreuzband. Keine Tore für Monaco, dafür eine monatelange Pause.

Bald sieben Monate sind vergangen seit der schweren Verletzung. Die EM in Deutschland rückt näher. Wie gross sind die Chancen, dass Embolo gegen Ungarn, Schottland und Gastgeber Deutschland auf Torejagd gehen kann? Der 27-Jährige selbst verkündete vor einer Woche via soziale Medien: «Bald ist es so weit!» Damit meint er sein Comeback. Wie aber sieht der detaillierte Plan für seine Rückkehr aus?

Höchste Zeit für ein paar Telefonanrufe. Aus den Gesprächen mit Menschen, die Breel Embolo sehr gut kennen, lässt sich der Comeback-Plan konstruieren. Derzeit trainiert er mit der U23 von Monaco. Den Nati-Termin Ende März (18. bis 26. März) mit den Testspielen gegen Dänemark und Irland wird er sicher noch verpassen. Embolo wird dadurch noch einmal zehn Tage individuell trainieren können.

Dann, Ende März, sollte er wieder im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft von Monaco integriert werden. Mit dem Ziel, dass Embolo fortan zu Einsatzminuten kommt. Zunächst mit der U23. Dann auch wieder im Fanionteam. Sechs Spiele absolviert Monaco am Mitte April noch in der Ligue 1.

Der Besuch von Yakin

Auch ohne allzu viel Spielpraxis darf Embolo damit rechnen, an der EM in Deutschland dabei zu sein. Nationaltrainer Murat Yakin plant fest mit ihm. Yakin hat im Februar Embolo in Monaco besucht. Der Stürmer vermittelte einen zuversichtlichen und motivierten Eindruck. Yakin sagt zu CH Media: «Ich traue Embolo zu, dass er sich bis zur EM in Form bringt.» Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass er an der Endrunde nicht so viele Spiele in den Beinen hat.

Murat Yakin baut auf seine Nummer 1 im Sturm. Bild: keystone

Eine Einschränkung gibt es allerdings. Embolo darf sich nach seiner Rückkehr bei den Ernstkämpfen keine Folgeverletzung zuziehen. Diese Gefahr besteht nach einer langen Pause immer. Ein erneuter Ausfall, beispielsweise wegen einer Muskelverletzung, würde das EM-Aus bedeuten.

Embolo hat 2023 sämtliche zehn EM-Qualifikationsspiele verpasst. Bereits im März und Juni musste er wegen Kniebeschwerden für die Nati Forfait erklären. Ein erheblicher Verlust für Nationaltrainer Murat Yakin. Embolo ist für Yakin die klare Nummer 1 im Schweizer Sturm. «Er ist ein extrem wichtiger Spieler, weil er für Schweizer Verhältnisse etwas Einzigartiges verkörpert. Er ist ein kräftiger Stürmer mit viel Wasserverdrängung. Er ist auch mit dem Rücken zum Tor stark, bindet mehrere Verteidiger. Das ist ein seltenes Gut.»

Die Nati ist ohne Embolo in der Tor-Krise

Vielleicht ist es darum nicht allzu überraschend, dass sich die Nati 2023 ohne Embolo mit dem Toreschiessen schwertat. Ob Zeki Amdouni, Noah Okafor, Cedric Itten, Ruben Vargas oder Xherdan Shaqiri – richtig rund lief es keinem.

Bei aller Hoffnung auf eine EM mit Embolo. Wunder sollten besser keine erwartet werden. Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Breel Embolo nach Verletzungspausen einige Zeit braucht, um wieder in Fahrt zu kommen.

Bei Monaco spielte Embolo mit 14 Toren eine gute erste Saison. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Die EM in Deutschland wäre für ihn persönlich eine bedeutende Marke. Es wäre das fünfte grosse Turnier der Karriere – und dies mit 27 Jahren. Das gelang vor Embolo noch keinem Schweizer Nationalspieler.

An der WM 2022 in Katar erzielte Embolo zwei der vier Schweizer Treffer. An der EM 2021 gelang ihm ebenfalls ein Tor. Ein Torerfolg nun an der EM in Deutschland würde ihn zumindest ein bisschen entschädigen für die Mühlen auf dem Weg zurück.