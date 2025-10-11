meist klar
Albanien siegt in Serbien – Norwegen der WM dank Haaland-Hattrick nah

epa12447601 Albania&#039;s Rey Manaj (C) celebrates after scoring the 1-0 goal against Serbia during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group K soccer match between Serbia and Albania in Lesk ...
Torschütze Rey Manaj grüsst die Fans im serbischen Leskovac.Bild: keystone

Albanien schlägt in Serbien zu – Norwegen der WM dank Haaland-Hattrick ganz nah

11.10.2025, 22:5011.10.2025, 23:09
Inhaltsverzeichnis
Gruppe EGruppe FGruppe IGruppe K

Gruppe E

Spanien – Georgien 2:0

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Spanien – Georgien 2:0 (1:0)
Elche. - SR Lukjancukas (LTU). - Tore: 24. Pino 1:0. 64. Oyarzabal 2:0. - Bemerkungen: Georgiens Goalie Mamardaschwili hält Penalty von Torres.

Bulgarien – Türkei 1:6 (1:1)
Sofia. - SR Godinho (POR). - Tore: 11. Güler 0:1. 13. Kirilov 1:1. 49. Popov (Eigentor) 1:2. 51. Yildiz 1:3. 56. Yildiz 1:4. 65. Celik 1:5. 93. Kahveci 1:6.

Gruppe F

Portugal – Irland 1:0

Portugal steht nach drei Partien mit dem Punktemaximum da. Der Gewinner der Nations League sicherte sich in Lissabon gegen Irland den 1:0-Sieg in der 91. Minute durch einen Kopfball von Ruben Neves. Zuvor war Cristiano Ronaldo eine Viertelstunde vor Schluss mit einem Penalty gescheitert.

Monster-Parade: Kelleher hält Ronaldos Penalty.Video: SRF
epa12447618 Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo gestures during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group F soccer match between Portugal and Ireland, in Lisbon, Portugal, 11 October 2025. EPA/R ...
Es war nicht Cristiano Ronaldos Abend.Bild: keystone/watson

Gruppe I

Norwegen – Israel 5:0

Sechs Spiele, sechs Siege – Norwegen bleibt auf dem Weg zum ersten grossen Turnier seit der EM 2000 makellos. Gegen Israel verschoss Superstar Erling Haaland zwar zunächst einen Penalty, und das gleich zwei Mal. Der erste Versuch war wiederholt worden, weil sich Goalie Daniel Peretz zu früh bewegt hatte.

Danach zeigte sich die Tormaschine von Manchester City wieder gewohnt treffsicher. Haaland steuerte in der 27., der 63. und der 72. Minute drei Tore zum Kantersieg bei. Nach 46 Länderspielen hat er damit 51 Treffer auf seinem Konto.

epa12447323 Norway&#039;s Erling Braut Haaland celebrates after scoing the 4-0 goal during the 2026 FIFA World Cup qualifying soccer match between Norway and Israel in Oslo, Norway, 11 October 2025. E ...
Wieder einmal überragend: Erling Haaland.Bild: keystone

Der Gruppensieg ist Norwegen dank seiner um Welten besseren Tordifferenz gegenüber Italien kaum mehr zu nehmen. Die Wikinger empfangen Mitte November zunächst das mediokre Estland, dabei können sie das WM-Ticket mit einem Sieg praktisch lösen. Zum Abschluss reist Norwegen nach Mailand, aber wegen der Tordifferenz wird Italien dann kaum mehr nach Platz 1 greifen können.

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Estland – Italien 1:3

Italien kam dank Toren von Moise Kean (4.), Mateo Retegui (38.) und Francesco Esposito (74.) zu den erwarteten drei Punkten. in Estland. Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen, doch Retegui verschoss einen Penalty, und Goalie Gianluigi Donnarumma verschenkte mit einem krassen Fehlgriff das 1:3.

Donnarumma schenkt Estland das Ehrentor.Video: SRF

In drei Tagen geht es für die Azzurri in Udine gegen Israel weiter. Ein Sieg ist erneut Pflicht, um mindestens den 2. Platz zu sichern.

Gruppe K

Serbien – Albanien 0:1

Durch einen Treffer von Rey Manaj in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gewann Albanien ein mit Spannung erwartetes Spiel. Es belegt nun in der Gruppe mit den unantastbaren Engländern den 2. Platz. Gästefans waren in Serbien nicht erlaubt, die albanische Hymne wurde von den Anwesenden lautstark ausgebuht.

Serbia 0-1 Albania - Rey Manaj 45+1'
byu/4gjdtokurwa insoccer
Rey Manaj mit dem Tor des Abends.

(ram)

Die Spiele vom Freitag:

Kosovo zuhause torlos – Deutschland und Frankreich geben sich keine Blösse
