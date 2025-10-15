freundlich
DE | FR
burger
Videos
Sport

Natalie Grabow: 80-Jährige ist älteste Finisherin an der Ironman-WM

Video: watson/lucas zollinger

Diese 80-Jährige hat gerade als älteste Frau einen Ironman abgeschlossen

15.10.2025, 11:38

Am 11. Oktober fanden auf Big Island im US-Bundesstaat Hawai'i die diesjährigen Ironman-Weltmeisterschaften statt. Dabei kam es zu einem bemerkenswerten Rekord: Nach 16 Stunden, 45 Minuten und 26 Sekunden ging die US-Amerikanerin Natalie Grabow über die Ziellinie. Die 80-Jährige ist damit die älteste Finisherin, die der Wettkampf bisher hatte. Sie löst Cherie Gruenfeld, die das Rennen 2022 mit 78 Jahren beendete.

Wenige Meter vor der Ziellinie brach Grabow zusammen. Sie rappelte sich jedoch mit letzter Kraft nochmal auf und schleppte sich durchs Ziel. Hier ist die eindrückliche Szene im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Der Ironman gilt als einer der härtesten Ausdauerwettkämpfe der Welt und wird auch als «Königsklasse des Triathlons» bezeichnet. Anders als bei einem normalen Triathlon sind die Distanzen nämlich deutlich länger. So müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Ironmans insgesamt 3,8 Kilometer im offenen Meer schwimmen, 180 Kilometer weit Rad fahren und schliesslich noch einen Marathon (also 42,2 Kilometer) laufen.

All das findet innerhalb eines Tages statt – und im Fall von Hawai'i bei Temperaturen um die 30° Celsius, die sich wegen der hohen Luftfeuchtigkeit jedoch noch heisser anfühlen.

«Das Alter ist nur eine Zahl»

Für Grabow, die Triathlon erst im Alter von 60 Jahren für sich entdeckt hat, war es bereits der zehnte Start an einem Ironman auf Hawai'i. Im Vorfeld hatte sie laut RNZ, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Neuseelands, gesagt: «Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern um die Reise dorthin.»

Cherie Gruenfeld hat den Ironman 2022 im Alter von 78 Jahren abgeschlossen und war damit eine Zeit lang Rekordhalterin als älteste Finisherin. Dafür wurde sie in die Hall of Fame aufgenommen. Mittlerw ...
Cherie Gruenfeld, die den Rekord bisher hielt, wurde 2025 in die «Ironman Hall of Fame» aufgenommen. Bild: ironman.com

Von ihrer Trainerin Michelle Lake wurde Grabow als «diszipliniert, ehrgeizig und unerschütterlich» bezeichnet. Sie finde sogar Wege, die Männer in ihrer Altersklasse zu schlagen. Und das tat sie schliesslich auch: Grabow war die Siegerin ihrer Kategorie von 80 bis 84.

Die Veranstalter lobten die 80-jährige US-Amerikanerin als «Ikone der Ausdauer» und widmeten ihr auch auf Social Media mehrere Posts. «Das Alter ist nur eine Zahl», hiess es darin. (lzo)

Mehr zum Thema:

Mehr Videos:

Mit 104 Jahren: Diese US-Rentnerin ist die älteste Skydiverin der Welt

Video: watson/Lucas Zollinger

Diese Seniorin pumpt dich unter den Tisch

Video: watson/jah

Sie ist 92 Jahre alt – und steht immer noch auf dem Fussballfeld

Video: srf/Roberto Krone
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mit diesen Grosis und Opis willst du dich nicht anlegen!
1 / 14
Mit diesen Grosis und Opis willst du dich nicht anlegen!
Geburtstagskerzen sind zum Zigaretten-Anzünden da.bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese 85-Jährige fährt regelmässig Achterbahn – der Grund ist erstaunlich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergab falsche Leiche +++ Präsident Abbas verurteilt Hinrichtungen
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
3
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
4
Machtkampf in Gaza eskaliert – Hamas ringt nach Geiselfreilassung um die Vorherrschaft
5
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Windows 10 ist tot – so bekommst du nun ein weiteres Jahr Gratis-Updates
5
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
28 von 48 WM-Teilnehmern stehen nach der Länderspielpause im Oktober fest. Während in einigen Kontinentalverbänden die Entscheidungen gefallen sind, sind in Europa sowie Nord- und Mittelamerika noch einige Plätze zu vergeben.
Bereits qualifiziert: England
Zur Story