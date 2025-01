Kein Sieger im Stade de Genève: Servette und St.Gallen teilen sich die Punkte

Servette und St.Gallen trennen sich mit 1:1. Beide Treffer fielen erst in der zweiten Halbzeit. Am Ende des Spiels kam Servette dem Sieg näher, aber konnte kein weiteres Tor mehr erzielen.

Unpartei­isch? Die Figur des Schieds­rich­ters im Wandel

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gelten vordergründig als neutrale Figuren. Gleichsam sind sie umstritten. Ein Blick zurück zeigt die Herkunft des Schiedsrichterwesens und die Funktionen dieser Vorstellung im Recht und im Sport auf.

Wenn heutzutage im Fussball Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter ausgepfiffen, beschimpft und als parteiisch betitelt werden, so wird ihre Funktion als neutrale Figur gänzlich in Frage gestellt. Denn die Neutralität ist Voraussetzung für das Funktionieren eines Spiels oder Wettkampfes. Bestechungsskandale, Fehlentscheide und Vorwürfe der Käuflichkeit begleiten die modernen Sportarten jedoch seit Beginn. Bilder von in die Kabinen fliehenden Schiedsrichtern, die von Spielern oder vom Publikum angegangen werden, kennt man in der Schweiz aus den 1990ern. Sie sind zumindest in den oberen Ligen seltener geworden.