Manchester United gewinnt Derby gegen City – Real Madrid siegt

Manchester United&#039;s head coach Michael Carrick, right, greets Manchester United&#039;s Matheus Cunha after the English Premier League soccer match between Manchester United and Manchester City in ...
Unter Interimstrainer Michael Carrick gelingt ManUnited ein Achtungserfolg im Derby.Bild: keystone

ManUnited gewinnt Derby gegen City +++ Real Madrid siegt nach Cup-Blamage

17.01.2026, 16:2417.01.2026, 16:30
Premier League

Manchester United – Manchester City 2:0

Michael Carrick erlebt einen perfekten Start in seine zweite Periode als Interimscoach von Manchester United. Der ehemalige Mittelfeldspieler führt die Red Devils zum 2:0-Heimsieg gegen Manchester City.

Der vom Afrika-Cup zurückgekehrte Kameruner Bryan Mbeumo und der Däne Patrick Dorgu gelangen nach der Pause die Treffer zum Sieg. Daneben vergaben die Gastgeber eine Reihe guter Torchancen, weil Gianluigi Donnarumma im Tor von City mehrfach brillant hielt.

Carrick beeindruckt weiter mit seiner guten Bilanz als Interimstrainer von Manchester United. Im November und Dezember 2021 hatte er nach der Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer als Trainer ein erstes Mal ausgeholfen und nach drei Spielen sieben Punkte vorweisen können. Trotzdem musste er damals Ralf Rangnick nach kurzer Zeit Platz machen. Diesmal dürfte der 44-Jährige als Nachfolger von Ruben Amorim mindestens bis zum der Ende Saison im Amt bleiben.

@skysportde WAHNSINN! 😱 Man United schockt Man City beim Debüt von Michael Carrick und gewinnt 2:0. ➡️ Die Red Devils hätten deutlich höher gewinnen können, bei drei Toren standen sie im Abseits. 👀 #ManUnited #ManCity #PremierLeague #Mbeumo #Tor ♬ Originalton - SkySportDE
Ein toller Konter führt zum 1:0 für Manchester United.

Real Madrid – Levante

Wenige Tage nach der Cup-Blamage gegen den Zweitligisten Albacete kommt Real Madrid zum ersten Sieg unter dem neuen Coach Alvaro Arbeloa. In der 20. Runde gewinnen die Madrilenen gegen Levante 2:0.

Dem Nachfolger des entlassenen Xabi Alonso kam zugute das beim Heimsieg der zuletzt verletzte Kylian Mbappé wieder mittun konnte. Der Topskorer der Liga provozierte nach einer knappen Stunde den Penalty, den er zu seinem 19. Saisontor nutzte. Den zweiten Treffer erzielte Verteidiger Raul Asensio sieben Minuten später nach einem Eckball mit dem Kopf. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

