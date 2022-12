Matthew Leckie erzielte den goldenen Treffer für Australien gegen Dänemark Bild: keystone

Australiens «neue goldene Generation» fordert Argentinien

In der Weltrangliste der FIFA liegen 35 Plätze zwischen Argentinien (3.) und Australien (38.). Die Südamerikaner gehen als klarer Favorit in das Achtelfinal-Duell.

An der WM in Katar gab es schon einige Überraschungen. Dass die Australier die K.o.-Runde erreichten, war fraglos eine der grösseren. Die «Socceroos» hatten sich mit Mühe und Not durch die Qualifikation gekämpft (Umweg über die Playoffs) und begannen die WM mit einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen Frankreich. Danach überzeugte das Team jedoch mit Disziplin und Teamgeist und feierte zwei 1:0-Siege.

Es ist die zweite Achtelfinal-Qualifikation nach 2006. Damals vermochte Australien den späteren Weltmeister Italien trotz langer Unterzahl zu fordern und schied erst durch einen umstrittenen Penalty in der 95. Minute aus. Von der heroischen Leistung an diesem Turnier wurde in Australien noch lange geschwärmt. «Vielleicht reden wir jetzt über eine neue goldene Generation», sagte Trainer Graham Arnold nach dem neuerlichen Einzug in die Achtelfinals.

Der Fortsetzung des Märchens steht mit Argentinien allerdings ein Mitfavorit auf den WM-Titel im Weg. Das Team um Captain Lionel Messi hat sich nach der überraschenden 1:2-Startniederlage gegen Saudi-Arabien zuletzt stetig gesteigert und scheint im Turnier angekommen. Vor dem Duell mit Australien strahlen die Südamerikaner Zuversicht aus. Sie bangen einzig um den Einsatz von Angel di Maria, dem eine Überlastung des Oberschenkelmuskels zu schaffen macht. Mit seinem hochkarätigen Kader könnte Argentinien den Ausfall jedoch problemlos verkraften. (mom/sda)