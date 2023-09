Die Frauen des FC Basel holen gegen St.Gallen ein Unentschieden. Bild: keystone

Basel ringt St.Gallen ein Remis ab – FCZ Frauen gnadenlos – Aarau bleibt ohne Tor

Der Spielplan meint es nicht gut mit den Frauen des FC Aarau. Nachdem es zum Auftakt gegen die Schweizer Meisterinnen aus Zürich (0:3) nichts zu holen gab, sah es gegen die Vizemeisterinnen von Servette nicht anders aus. Der FCA kassierte wieder drei Tore und erzielte selbst kein einziges.

Die Zusammenfassung von Aarau gegen Servette. Video: SRF

Die FCZ Frauen gaben sich auch im Berner Oberland keine Blösse und gewannen gegen Thun gleich mit 4:1. Leela Egli brachte die Zürcherinnen bereits nach zehn Minuten in Führung. Und in den letzten 20 Minuten sorgte der Meister mit drei Toren für klare Verhältnisse. Joni Bandi erzielte immerhin noch den Ehrentreffer für Thun.

Die Zusammenfassung von Thun gegen die FCZ Frauen. Video: SRF

Nach dem zweiten Spieltag sind die Frauen von YB auf dem zweiten Platz zu finden. Sie bezwangen Rapperswil-Jona zuhause gleich mit 5:2 und holten so den ersten Sieg der Saison. Den Bernerinnen gelang ein Blitzstart mit Toren von Naomi Luyet in der zweiten und Courtney Liebermann in der dritten Minute. Insgesamt trugen sich bei allen fünf Toren fünf verschiedene Spielerinnen in die Skorerinnenliste ein.

Die Zusammenfassung von YB gegen Rapperswil. Video: SRF

St.Gallen kommt zum zweiten Mal nicht über ein Remis hinaus. Nach dem 2:2 gegen YB zum Saisonauftakt spielen die Ostschweizerinnen in Basel 1:1-Unentschieden. Yael Aeberhard brachte St.Gallen kurz vor der Pause in Führung. Doch die Baslerinnen hatten in der Person von Neuzugang und Nati-Motor Coumba Sow eine Antwort parat.

Die Zusammenfassung von Basel gegen St.Gallen. Video: SRF

Nach der Auftaktniederlage gegen Basel feierten die Grasshoppers auswärts in Luzern den ersten Sieg der Saison – und das gleich mit 4:0. So deutlich wurde das Ergebnis aber erst in der Nachspielzeit, als Lillian Schertenleib noch doppelt traf. Frohe Kunde gab es für die Zürcherinnen auch neben dem Platz: Um den Spielbetrieb der Frauen zu professionalisieren, gründete der Grasshopper Club am Wochenende die GC Frauenfussball AG.

Die Zusammenfassung von Luzern gegen GC. Video: SRF

(abu)