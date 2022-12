Auf den Trikots der englischen Spieler befanden sich während des Spiels gegen England aussergewöhnliche Flecken. Bild: www.imago-images.de

Bizarre Flecken auf Spieler-Trikots sorgen für Verdacht



Carla Hermel / watson.de

Am Sonntag haben die Engländer ihr Achtelfinalspiel bei der WM 2022 mit einem 3:0 gegen Senegal für sich entschieden. Neben dem Sportlichen warfen dabei vor allem die ungewöhnlichen grünen Flecken auf den weissen englischen Trikots Fragen auf, die grossflächiger und künstlicher aussahen, als klassische Rasenflecken. Nun äusserte sich die Fifa dazu.



Nationalspieler beschweren sich nach Spiel über Flecken



Auf Fotos waren die Flecken etwa bei Jude Bellingham, Harry Kane und Torwart Jordan Pickford zu sehen. Nach den Spielen soll es laut «Daily Mail» zu mehreren Beschwerden vonseiten der Spieler und Mannschaften gekommen sein.



Die englischen Spieler waren nach dem Spiel nicht glücklich mit den Verfärbungen auf ihren Trikots. Bild: www.imago-images.de

Zudem kam die Vermutung auf, dass Katar bei der WM 2022 ähnlich wie der Augusta National Golf Club vorgeht, der jedes Jahr eines der berühmtesten Golfturniere der Welt veranstaltet. Das Turnier ist für übermalte Bereiche des Rasens bekannt, um Löcher und undichte Stellen der Grünfläche zu überdecken.



Fans bezeichnen Rasen bei WM 2022 als unauthentisch

Ausserdem beschwerten sich einige Fans auf Twitter und nutzen den Vorfall als weiteres Argument gegen Katar als Gastgeber. Ein Nutzer schrieb etwa:

«Also ist nicht einmal das Gras authentisch. Diese Weltmeisterschaft ist die grösste Sportwaschkampagne, die ich je gesehen habe.» Twitter-Nutzer

Andere bezeichneten den Umstand lediglich als traurig. Eine Person merkte jedoch auch an, dass das Einfärben eines Rasens «kein verdammtes Wunder» sei.

FIFA äussert sich zu Vorwürfen

Nach den Spekulationen rund um die mutmasslich bemalten Plätze äusserte sich nun die Fifa zu der Thematik. Laut «Daily Mail» dementierte der Verband hartnäckig, das Spielfeld mit grüner Farbe besprüht zu haben. Allerdings seien die Aufwärmbereiche in den WM-Stadien zuvor teilweise mit grüner Farbe «markiert» worden.



Es wird spannend zu beobachten sein, ob die Flecken auch im nächsten Spiel der Engländer zu sehen sein werden. Die Three Lions werden vermutlich wieder in Weiss spielen, Gegner Frankreich wie gewohnt in Dunkelblau.

Das Spiel steigt am Samstag um 20 Uhr wieder im Al-Bayt Stadium in Al-Khor – dort also, wo England schon gegen Senegal gespielt hat und wo danach die Diskussionen um die fleckigen Trikots aufgekommen waren.