Die Spannung hielt genau fünf Minuten an, ehe Dumfries doch noch den dritten Treffer der «Elftal» markierte. Die Niederlande, dessen Coach Louis van Gaal In der Heimat für seine Abkehr vom fast schon «heiligen» 4-3-3-System kritisiert wurde, brillieren selten, können sich aber auf eine sehr stabile Abwehr stützen. Der formstarke Cody Gakpo und der wieder genesene Depay können nun auch für die notwendigen Tore sorgen. (dab/sda)

Die beiden Oranje-Treffer in der ersten Hälfte waren allerdings ausgesprochen sehenswert. Noch vor Ablauf der ersten zehn Minuten kombinierten sich die Niederländer vom eigenen Strafraum aus über 20 (!) Stationen bis vor das gegnerische Tor. Am Ende passte Aussenverteidiger Denzel Dumfries in den Rücken der Abwehr auf Memphis Depay, der überlegt in die untere Ecke schob. Und wenige Sekunden vor der Pause schloss Daley Blind eine weitere Vorlage von Dumfries zum 2:0 ab.

Die Welt ist entsetzt! Katar und Russland kriegen den Zuschlag für die Fussball-WM

3. Dezember 2010: Die Empörung am Tag nach der WM-Vergabe an Russland und Katar ist gross. Aus allen Rohren schiessen die Medien gegen Sepp Blatter und seine FIFA. Besonders harsch ist die Kritik in England.

Am Freitagmorgen des 3. Dezember 2010 gibt es in England nur ein Thema: die FIFA und Sepp Blatter. Selten wehte einem Schweizer auf der britischen Insel so viel Hass entgegen wie an jenem Dezembertag. Keine Zeitung, kein Pubgespräch, in dem der FIFA-Boss und seine Organisation unbescholten davonkommen.