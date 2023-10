Gladbach verliert gegen Köln – trotz Elvedis Kopfballtor

Gladbach war durch einen Kopfball-Treffer von Elvedi nach einer guten Stunde zum 1:1 gekommen. Danach lief es für das von Gerardo Seoane trainierte Team nicht rund. Zuerst sah Kouadio Koné, der den ersten Penalty früh in der Partie mit einem Handspiel unglücklich verschuldet hatte, für ein grobes Foul die Rote Karte (70.), bevor Nicolas mit einem Foul den zweiten Penalty verschuldete. Das 3:1 erzielte Luca Waldschmidt in der Nachspielzeit.

Zick-Zack in Zermatt – der holprige Weg zur Weltcup-Abfahrt am Matterhorn

Nahost-Konflikt: Ligen verbieten beide Flaggen – was macht die Schweiz?

Salah, Benzema und Mazraoui: Sie alle haben sich zum Krieg im Nahen Osten geäussert und damit zum Teil Empörung ausgelöst. Fussball-Ligen reagieren mit Verboten. Und was macht die Super League?

Seit knapp zwei Wochen sorgt der Krieg im Nahen Osten für schreckliche Bilder, hält die Welt in Atem. Ein Krieg, der auch die Sportwelt erreicht hat – vor allem den Fussball. So sorgen einige Profis in dieser Woche mit ihren Äusserungen für Empörung, bewegen sich auf einem schmalen Grat. Was ist noch Meinungsfreiheit und wo wird schon zur Hetze aufgerufen? Sie stellen ihre Vereine in dieser diffizilen Situation damit vor grosse Herausforderungen, zwingen sie zur Aufarbeitung. In gewissen Fällen sehen sich die Arbeitgeber gar zu einer Vertragsauflösung gezwungen.