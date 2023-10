Super League: Winterthur gewinnt 2:1 gegen St.Gallen

Der FC St. Gallen verliert in Winterthur 1:2 – zum vierten Mal in Folge gehen die Ostschweizer in diesem Duell als Verlierer vom Platz.

Frau des Läderach-Chefs war Lehrerin an berüchtigter Schule: So funktioniert das System

Kevin Schläpfer: «Die Rückkehr in die National League als Trainer bleibt ein Thema»

Kevin Schläpfer war einst Junior beim EHC Basel und heute ist er beim Klub als Sportchef die charismatischste Persönlichkeit der Basler Hockeykultur. Er sagt, ob der EHC von der FCB-Krise profitiert, erklärt seine Vision für eine Rückkehr in die höchste Liga und traut sich immer noch zu, als Trainer in der höchsten Liga an der Bande zu stehen.

Ein ganz Grosser in der Hockey-Provinz: Kevin Schläpfer (53) hat von Basel aus die nationale Hockeywelt erobert. Zum Nationalspieler reichte es zwar nie (212 Spiele / 59 Punkte in der NLA), aber in der zweithöchsten Liga genoss er Kultstatus (598 Spiele / 538 Punkte). Zu nationaler Bedeutung hat er es erst ab 2006 als Sportchef und Trainer in Biel gebracht. Er hat den Klub bis zu seiner Demission am 14. November 2016 aus der NLB heraus bis in die Playoffs der höchsten Liga geführt.