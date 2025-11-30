Nach drei Spielen ohne Sieg kann ManUnited wieder einen Vollerfolg verbuchen. Bild: keystone

Krise abgewendet – ManUnited dreht Spiel bei Crystal Palace

Crystal Palace – ManUnited 1:2

Manchester United hat die nächste Krise fürs Erste abgewendet. Die «Red Devils» drehen eine enge Partie bei Crystal Palace und kommen beim 2:1 zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier. Jean-Philippe Mateta bringt das Heimteam per Foulelfmeter in Führung – allerdings erst im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wird nach VAR-Eingriff zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit schlägt United zurück: Joshua Zirkzee besorgt mit seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen den Ausgleich, ein indirekter Freistoss von Mason Mount bringt schliesslich das siegbringende 2:1.

Torschütze Mason Mount freut sich mit Teamkollege Bruno Fernades. Bild: www.imago-images.de

