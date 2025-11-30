Krise abgewendet – ManUnited dreht Spiel bei Crystal Palace
Crystal Palace – ManUnited 1:2
Manchester United hat die nächste Krise fürs Erste abgewendet. Die «Red Devils» drehen eine enge Partie bei Crystal Palace und kommen beim 2:1 zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier. Jean-Philippe Mateta bringt das Heimteam per Foulelfmeter in Führung – allerdings erst im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wird nach VAR-Eingriff zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit schlägt United zurück: Joshua Zirkzee besorgt mit seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen den Ausgleich, ein indirekter Freistoss von Mason Mount bringt schliesslich das siegbringende 2:1.