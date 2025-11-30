bedeckt
Krise abgewendet – ManUnited dreht Spiel bei Crystal Palace

Manchester United&#039;s Casemiro and Crystal Palace&#039;s Marc Guehi, right, during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Manchester United in London, Sunday Nov. 30, 20 ...
Nach drei Spielen ohne Sieg kann ManUnited wieder einen Vollerfolg verbuchen.Bild: keystone

30.11.2025, 15:1930.11.2025, 15:19
Crystal Palace – ManUnited 1:2

Manchester United hat die nächste Krise fürs Erste abgewendet. Die «Red Devils» drehen eine enge Partie bei Crystal Palace und kommen beim 2:1 zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier. Jean-Philippe Mateta bringt das Heimteam per Foulelfmeter in Führung – allerdings erst im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wird nach VAR-Eingriff zurückgenommen. In der zweiten Halbzeit schlägt United zurück: Joshua Zirkzee besorgt mit seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen den Ausgleich, ein indirekter Freistoss von Mason Mount bringt schliesslich das siegbringende 2:1.

Mason Mount of Manchester United, ManU celebrates after scoring a goal 1-2 Crystal Palace v Manchester United, Premier League, Football, Selhurst Park, London, UK - 30 Nov 2025London Selhurst Park Uni ...
Torschütze Mason Mount freut sich mit Teamkollege Bruno Fernades.Bild: www.imago-images.de

Europas Rekordmeister im Fussball
1 / 28
Europas Rekordmeister im Fussball

Spanien: Real Madrid – 36 Titel, zuletzt 2023/24. Erster Verfolger: FC Barcelona – 28 Titel.
quelle: keystone / rodrigo jimenez
Keine Ahnung von Fussball? Hier wird dir geholfen
Video: watson
