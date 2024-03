Einige Trabzonspor-Fans stürmen aufs Feld – danach eskaliert die Lage völlig. Bild: www.imago-images.de

Bei Spiel in der Türkei stürmen Fans das Feld – und werden von Fener-Stars niedergestreckt

Wilde Szenen in der türkischen Liga: Bei Fenerbahces Sieg bei Trabzonspor stürmten Fans auf den Platz. Daraufhin schlug ein Spieler zu.

Alexander Kohne / t-online

In der türkischen Süper Lig ist es in der Partie zwischen den Traditionsvereinen Trabzonspor und Fenerbahçe Istanbul zu sehr unschönen Szenen gekommen. Beim 3:2-Erfolg der Istanbuler durch einen Treffer von Michy Batshuayi in der 87. Minute stürmten mehrere Personen – verfolgt von rötlichen Leibchen tragenden Ordnern – auf das Spielfeld.

Fenerbahçes Bright Osayi-Samuel gefiel das gar nicht. Er rannte einem Eindringling entgegen und streckte diesen per Faust zu Boden. Später hielt er den Fan am Boden fest, bis heranstürmende Ordner die beiden trennten.

Siegtorschütze Batshuayi versuchte ebenfalls, einen herannahenden Fan zu attackieren und setzte dazu sogar zu einem Kung-Fu-Tritt an. Er traf jedoch nicht nachhaltig.

Später konnten die Fener-Spieler und das Schiedsrichterteam von den Ordnern in den Katakomben des Stadions in Sicherheit gebracht werden. Die Partie war zuvor mehrfach unterbrochen worden, weil Zuschauer Gegenstände auf den Rasen geworfen hatte.

Fenerbahçe ist nach dem Sieg mit nun 79 Punkten weiter an Tabellenführer Galatasaray (81 Punkt) dran. Trabzonspor liegt mit 49 Zählern auf Rang drei.