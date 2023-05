«The Special One» war gestern – neun neue Spitznamen für José Mourinho

José Mourinho feiert den Finaleinzug der AS Roma. Bild: keystone

«The Special One» war gestern – 9 neue Spitznamen für José Mourinho

Mit der AS Roma machte José Mourinho seinem Ruf als Taktik-Fuchs im Halbfinal-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen mal wieder alle Ehre. Die Taktik von «The Special One» gefiel allerdings nicht allen, womit er sich einige neue Spitznamen verdient hätte.

Mehr «Sport»

The Defensive One

Ballbesitz bedeutet nicht immer Torgefahr, das wurde Bayer Leverkusen gegen die AS Roma nach dem Abpfiff des torlosen Rückspiels auch klar. Die Roma ruhte sich auf dem 1:0-Hinspiel-Sieg aus und kam in Leverkusen zu keinem einzigen Schuss aufs Tor und hatte lediglich 28 Prozent Ballbesitz.

The Time-wasting One

Sehr viel Zeit ging im Spiel verloren durch sich auf dem Rasen wälzende Römer. Die Italiener waren vermehrt darauf aus, Zeit von der Uhr zu nehmen. Dies ging so weit, dass der Ball bei einer Spielzeit von 101 Minuten (inklusive Nachspielzeit) bloss 54 Minuten im Spiel war, das ist unterdurchschnittlich.

Kein seltenes Bild: Häufig lagen die Spieler der Roma am Boden, um Zeit zu schinden. Bild: keystone

The Annoying One

Simon Rolfes, Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, war nach dem Spiel genervt vom Team Mourinhos. «Nach jedem Torschuss von uns lag einer von denen auf dem Boden und brauchte einen Arzt und das ist natürlich grosse Verarschung des Schiedsrichters.» Für Bayer-Torhüter Lukas Hradecky war die Spielweise der Italiener gar eine «Schande».

Mit seiner Art eckt José Mourinho gerne auch mal an. Bild: keystone

The Lucky One

In der 12. Spielminute brauchte José Mourinhos Team auch einmal Glück, als Leverkusens Moussa Diaby mit seinem Abschluss nur die Latte traf.

Diaby trifft für Leverkusen nur das Aluminium. Video: YouTube/blue Sport

The Honest One

Nach dem Spiel wurde Mourinho auf die Spielweise seiner Mannschaft angesprochen. Der Portugiese mochte nicht gross um den heissen Brei reden, dass der Erfolg wichtiger ist als die Art und Weise: «Es ist die alte Geschichte: Das Team, das verliert, sieht es immer als Entschuldigung. Umgekehrt würden sie immer das Gleiche machen.»

The Celebrating One

The Final One

The Emotional One

Eine innige Umarmung gab es nach Abpfiff zwischen José Mourinho (in der Mitte) und Tammy Abraham (rechts). Bild: imago-images

The Confident One

Bei der Presskonferenz nach dem Spiel zeigte José Mourinho den anwesenden Journalisten das Hintergrundbild seines Handys. Darauf zusehen: ein Römer, der die Europa-League-Trophäe in den Armen hält. Mourinho scheint vom Triumph seiner Mannschaft überzeugt zu sein. Im Final trifft die AS Roma am 31. Mai in Budapest auf den FC Sevilla.