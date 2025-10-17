Hochnebel
Europa League: Maccabi-Tel-Aviv-Fans bei Aston Villa nicht erlaubt

FILE - In this image taken from video, police escort Maccabi Tel Aviv supporters to the metro station leading them to the Ajax stadium, after pro-Palestinian supporters marched near the stadium, in Am ...
Die englische Polizei möchte verhindern, dass es wie im vergangenen November zu Ausschreitungen mit Fans von Maccabi Tel Aviv kommt.Bild: keystone

Israelische Fans bei Aston Villa nicht erlaubt – Behörden befürchten Ausschreitungen

Fans des israelischen Klubs Maccabi Tel Aviv dürfen nicht ans Europa-League-Auswärtsspiel bei Aston Villa reisen. Die englischen Behörden befürchten gewalttätige Ausschreitungen.
17.10.2025, 10:0317.10.2025, 10:03

Das Europa-League-Spiel zwischen dem englischen Klub Aston Villa und dem israelischen Vertreter Maccabi Tel Aviv findet erst in vier Wochen statt – und trotzdem macht die Partie schon internationale Schlagzeilen. Der Grund: Für das Spiel vom Donnerstag, dem 6. November, sind keine Auswärtsfans zugelassen. Es sei für MaccabiFans nicht möglich, Tickets für das Spiel zu kaufen. Dies bestätigte Aston Villa am Donnerstagabend.

Der Entscheid wurde nicht vom Klub gefällt, sondern von der lokalen Safety Advisory Group (SAG), die im Auftrag der Behörden die Sicherheit an Fussballspielen beurteilt. Die SAG folgt damit dem Wunsch der West Midlands Police. Die Polizei der Region befürchtete schwere Krawalle in Birmingham, falls israelische Fussballfans in Birmingham auf pro-palästinensische Demonstranten treffen sollten.

Aston Villa ist im Birminghamer Vorort Aston zuhause. In der zweitgrössten Stadt Englands werden rund 30 Prozent der Bevölkerung dem muslimischen Glauben zugeordnet. Nicht mit dem Entscheid der SAG einverstanden ist der britische Premierminister Keir Starmer. «Das ist die falsche Entscheidung. Wir werden Antisemitismus auf unseren Strassen nicht tolerieren. Die Aufgabe der Polizei ist es, dafür zu sorgen, dass alle Fußballfans das Spiel geniessen können, ohne Angst vor Gewalt oder Einschüchterung haben zu müssen», schrieb sich der Politiker auf X.

Im vergangenen November kam es bereits bei einem anderen Auswärtsspiel von Maccabi Tel Aviv zu gewalttätigen Ausschreitungen. Beim Auswärtsspiel gegen Ajax Amsterdam gerieten die israelischen Fans ebenfalls mit pro-palästinensischen Demonstranten aneinander. Die Ausschreitungen waren so heftig, dass sich sogar der damalige US-Präsident Joe Biden einschaltete. (abu)

