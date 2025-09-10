wechselnd bewölkt, Regen14°
Erling Haaland erzielte für Norwegen 5 Tore und sorgte damit für Rekord

epa12365971 Norway&#039;s Erling Braut Haaland scores the 10-1 goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group I match between Norway and Moldova in Oslo, Norway, 09 September 2025. EPA/ ...
Eine Handvoll Tore erzielte Erling Haaland am Dienstagabend gegen Moldawien.Bild: keystone

Erling Haaland sorgt mit 5 Toren für Norwegen-Rekord: «Nicht schlecht»

10.09.2025, 08:2510.09.2025, 08:25
Mehr Spiele als Tore im Nationaltrikot? Diese Bilanz musste Erling Haaland zwingend korrigieren. Am Dienstagabend deklassierte Norwegen Moldawien 11:1, wobei der 25-jährige Stürmer fünf Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Damit steht der norwegische Rekordtorschütze nun bei 48 Treffern in 45 Einsätzen für sein Heimatland und sorgte gleich für einen weiteren Rekord: Zuvor gelangen nur Odd Sörensen fünf Tore in einem Spiel für Norwegen – und zwar im Jahr 1948 gegen die USA.

«Nicht schlecht», schrieb Erling Haaland danach auf Snapchat zu einem Bild von sich selbst mit dem Spielball, den er standesgemäss behalten durfte. Beim norwegischen Fernsehsender TV 2 gab er sich ein wenig euphorischer: «Das ist ziemlich verrückt, muss ich sagen. Es spricht für sich selbst.»

Dank des 11:1-Siegs in Oslo setzten die Norweger ihre makellose Bilanz in der WM-Qualifikation mit dem fünften Sieg im fünften Spiel fort. Damit führen sie ihre Gruppe mit sechs Punkten Vorsprung vor Italien an, doch haben die Azzurri noch eine Partie weniger absolviert. «Es klingt etwas langweilig, aber wir müssen auf jeden Fall noch zwei unserer drei verbleibenden Partien gewinnen», so Haaland. Lediglich der Gruppensieger ist definitiv für die WM 2026 qualifiziert. Wie gut Norwegen, das Italien im ersten Aufeinandertreffen 3:0 geschlagen hat, im Vergleich zu den anderen europäischen Nationen ist, konnte Haaland nicht beantworten: «Ich habe wirklich keine Ahnung.»

Die Highlights der Partie mit allen Haaland-Toren.Video: YouTube/DAZN Fußball

Haaland war aber nicht der einzige Norweger, der seinen Torhunger im Spiel gegen Moldawien stillen durfte. Thelo Aasgaard von den Glasgow Rangers erzielte nach seiner Einwechslung in der 64. Minute vier Treffer, darunter einen Penalty. Der lupenreine Hattrick, der Haaland zwischen der 11. und 43. Minute gelang, wurde dem 23-jährigen Mittelfeldspieler durch ein Eigentor von Leo Ostigard verwehrt.

Dass Haaland einen der Treffer von Aasgaard vorbereitete, freute den 1,95-m-Stürmer. Mit Blick auf seine 48 Tore in 45 Spielen für Norwegen sagte er: «Das ist nicht schlecht. Es ist gut, dass auch einige Assists dazukommen. Das ist schön.» Dank seiner beiden Vorlagen gegen Moldawien steht er nun bei insgesamt sechs im Nationaltrikot. Wenn er so weiter macht, dürfte er auch bald sein erstes grosses Turnier mit Norwegen erleben. (nih)

