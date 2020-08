Mit Messi und tieferen Löhnen – so will Präsident Bartomeu Barça aus der Krise führen

Via E-Mail teilen

Nach dem verpassten Meistertitel, der 2:8-Klatsche im Champions-League-Viertelfinal gegen Bayern München und Spekulationen zu einem möglichen Abgang Lionel Messis ist die Luft beim FC Barcelona sehr dick geworden. Gestern wurde bekannt, dass auch Sportchef Eric Abidal den Klub verlässt, laut Präsident Josep Bartomeu auf eigenen Wunsch.

Nun wollte Bartomeu über die Zustände des katalanischen Traditionsklub Klarheit schaffen und sprach bei «Barca TV» diverse Punkte an.

Das sagte der Barça-Präsident ...

... zur Zukunft von Lionel Messi