Ältester Klub der Schweiz – der FCSG feiert heute als Langzeit-Leader Geburtstag

Die Geschichte des FC St.Gallen kennt wahrscheinlich mehr Tiefen als Höhen. Nun, als der Klub Tabellenführer ist, wird der Geschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Wegen der Coronakrise ist offen, ob die «Espen» den Kampf um den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte fortführen können.

Seit Anfang Februar ist der FC St.Gallen Leader der Super League. So lange an der Spitze stand der älteste Klub der Schweiz – gegründet heute vor 141 Jahren, am 19. April 1879 – letztmals in der Meistersaison 1999/2000.

Den letzten «Geburtstag» als Nummer 1 beging der FCSG 2001. Mit einem 1:1 in Basel löste St.Gallen am Karsamstag die Grasshoppers an der Spitze ab, die Zürcher gingen dann am Ostermontag auswärts bei Servette als Verlierer vom Platz. Drei weitere Runden blieben die «Espen» …