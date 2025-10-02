Nebelfelder
UEFA verlegt Entscheid zum Ausschluss Israels – der Grund ist Trumps USA

Israel&#039;s Sagiv Yehezkel reacts after Italy scored during a Group I, World Cup qualifier soccer match between Israel and Italy at the Nagyerdei Stadium in Debrecen, Hungary, Monday, Sept. 8, 2025. ...
Werden israelische Fussballteams bald ausgeschlossen? Die UEFA verlegt den Entscheid.Bild: keystone

Warten auf Trump – deshalb verlegt die UEFA die Entscheidung zu einem Ausschluss Israels

Der Nahost-Konflikt beeinflusst auch die Sportwelt. Der europäische Dachverband will mit seinem Votum noch warten – aus einem besonderen Grund.
02.10.2025, 07:2502.10.2025, 07:25
Ein Artikel von
t-online

Die Debatte über einen Ausschluss Israels aus den Wettbewerben der UEFA bleibt aktuell – doch eine Entscheidung ist vorerst vertagt. Laut FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani wolle der europäische Kontinentalverband zunächst den diplomatischen Bemühungen der USA Raum geben, bevor er über Konsequenzen für den israelischen Fussballverband entscheidet.

Wie «The Athletic» berichtet, sagte Montagliani am Mittwoch bei der Leaders-Sportbusiness-Konferenz in London: «Die UEFA hat gesagt, dass sie die Abstimmung aussetzen und auf den Friedensplan warten wird.» Gleichzeitig betonte der 60-jährige Kanadier, dass es sich dabei um eine interne Angelegenheit der UEFA handle: «Israel ist ihr Mitglied, sie müssen sich damit befassen, und ich respektiere nicht nur ihren Prozess, sondern auch jede Entscheidung.»

Soccer: The Business of Soccer Conference Mar 20, 2025 Marina Del Rey, California, USA Victor Montagliani at the Off the Record with Abe Madkour panel at Marina Del Rey Marriott. Marina Del Rey Marina ...
Victor Montagliani.Bild: www.imago-images.de

Bei der für Donnerstag angesetzten Sitzung des FIFA-Councils werde die Zukunft Israels laut Montagliani nicht thematisiert. Zuvor hatte die «Times» berichtet, dass die UEFA eine Entscheidung in der ersten Oktober-Woche anpeile. Eine «grosse Mehrheit» des Exekutivkomitees solle demnach für eine Suspendierung Israels sein.

US-Vertreter: «Versuche, Israel auszuschliessen, unterbinden»

Zunehmender internationaler Druck hatte die Diskussion zuletzt verschärft. Eine Gruppe von UN-Experten, eingesetzt vom UN-Menschenrechtsrat, hatte FIFA und UEFA aufgefordert, Massnahmen gegen Israel zu prüfen. Hintergrund ist ein Bericht einer unabhängigen UN-Kommission, die Israel vorwirft, in Gaza für einen Völkermord verantwortlich zu sein. Die Experten betonen aber, nicht im Namen der Vereinten Nationen zu sprechen.

UEFA stimmt über Suspendierung von Israel ab – Mehrheit wohl dafür

Die US-Regierung hat sich derweil deutlich gegen einen möglichen Ausschluss Israels ausgesprochen. Ein Sprecher des US-Aussenministeriums erklärte Sky News: «Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, alle Versuche, die israelische Fussballnationalmannschaft von der Weltmeisterschaft auszuschliessen, vollständig zu unterbinden.» US-Präsident Donald Trump unterhält laut Medienberichten enge Kontakte zu Fifa-Präsident Gianni Infantino – auch im Vorfeld der WM 2026.

epa12317164 US President Donald Trump (L) and FIFA President Gianni Infantino (R) hold a ticket to the 2026 FIFA World Cup after after announcing the 2026 FIFA World Cup draw will be held at the Kenne ...
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino verstehen sich gut.Bild: keystone

In der laufenden Qualifikation für das Turnier, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden soll, belegt Israels Nationalmannschaft in Gruppe I derzeit mit neun Punkten aus fünf Spielen den dritten Platz. Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt, der Zweite erreicht die Play-offs. In der kommenden Länderspielpause sind für das israelische Team Partien gegen Norwegen (11. Oktober) und gegen Italien (14. Oktober) angesetzt. (nih/t-online)


