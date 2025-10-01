klar
National League: Lausanne gewinnt gegen Kloten und ist neuer Leader

La joie de Dominik Kahun (LHC), centre, et des joueurs du Lausanne HC, LHC, apres son but (1:0) lors du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC, LHC, et EH ...
Lausanne schlägt Kloten und übernimmt die Tabellenführung.Bild: keystone

Lausanne überholt Davos und ist neuer Leader: Kloten verliert im Waadtland knapp

01.10.2025, 18:4501.10.2025, 22:06

Die Spieler des HC Lausanne sitzen auf dem Leader-Thron. Die Waadtländer bezwangen vor eigenem Anhang den EHC Kloten 2:1.

Der Playoff-Finalist der vergangenen Saison kam letztlich zu einem Zittersieg, obwohl er früh 2:0 in Führung ging - der Deutsche Dominik Kahun war in der Startphase mit einem Treffen und einem Assist die prägende Figur. Nach dem Anschlusstreffer durch den Finnen Robert Leino zur Spielhälfte geriet Lausanne zunehmend unter Druck. Den Zürchern gelang aber mit 29 Schüssen auf das gegnerische Tor nur ein Treffer, während Lausanne bei 16 Abschlüssen zweimal jubelte.

Kloten hat in den letzten fünf Spielen nie mehr als 2 Tore geschossen (6 Tore in 5 Spielen). Die Flaute war schon zu Saisonbeginn das grosse Problem.

La deception des joueurs de EHC Kloten, EHCK, a la fin du match du championnat suisse de hockey sur glace de National League entre Lausanne HC, LHC, et EHC Kloten, EHCK, ce mercredi 1 octobre 2025 a l ...
Für Kloten ist es die dritte Niederlag in Serie.Bild: keystone

Mit dem fünften Dreipunkte-Sieg in Folge zieht Lausanne an Davos vorbei, das seine Partie der 11. Runde erst am Samstag zuhause gegen Fribourg-Gottéron spielt. Lausanne ist nach den Rapperswil-Jona Lakers, Davos und den ZSC Lions der vierte Leader dieser NL-Saison.

Lausanne - Kloten 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
7918 Zuschauer. - SR Kaukokari (FIN)/Fonselius (FIN), Gnemmi/Bichsel.
Tore: 4. Kahun (Suomela) 1:0. 13. Suomela (Riat, Pasche) 2:0. 32. Leino 2:1.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 1mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Puhakka.
Lausanne: Pasche; Heldner, Brannström; Niku, Fiedler; Baragano, Sansonnens; Vouardoux, Marti; Zehnder, Czarnik, Rochette; Riat, Suomela, Kahun; Fuchs, Jäger, Oksanen; Prassl, Bougro, Douay.
Kloten: Huet; Wolf, Lindroth; Hausheer, Klok; Delémont, Profico; Steiner, Kellenberger; Ramel, Leino, Puhakka; Simic, Palve, Meyer; Weibel, Schäppi, Schreiber; Derungs, Backman, Smirnovs.
Bemerkungen: Lausanne ohne Caggiula (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Diem, Gignac, Simon Meier, Morley und Waeber (alle verletzt). Kloten ab 57:45 ohne Torhüter. (riz/sda)

