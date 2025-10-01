recht sonnig14°
Steffi Buchli wechselt zur deutschen Bild-Zeitung

Steffi Buchli, Chief Content Officer f
Neuerdings wird Steffi Buchli in Deutschland arbeiten.keystone

Ehemalige SRF-Moderation Steffi Buchli wechselt zur deutschen Bild-Zeitung

01.10.2025, 17:0901.10.2025, 17:17

Die Schweizer Journalistin Steffi Buchli wechselt zum deutschen Axel Springer-Konzern, und zwar zu Bild. Sie gab ihren Wegzug nach Berlin auf der Plattform «Linkedin» bekannt. Das Branchenportal «persoenlich.com» hatte zuerst darüber berichtet.

Sie werde bei Bild und Sport Bild die Newsroom-Transformation vorantreiben, schrieb Buchli am Mittwoch auf der Plattform Linkedin. «Redaktionen und Arbeitsumfelder zukunftsfähig machen – darauf lag in den letzten Jahren mein Fokus.» Das Thema werde sie also auch in Zukunft beschäftigen.

«Schöner wird dieser Garden-Leave nicht mehr, ihr lieben. Ich habe die letzten Wochen in vollen Zügen genossen - Abschalten und rechargen war bitter nötig. Jetzt aber tun wir wieder Bäume und nicht mehr Unkraut ausreissen.»
Steffi Buchli über ihre Arbeitspause.

Bis im April 2025 war Buchli für die Blick-Gruppe, als Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Ringier Medien Schweiz (RMS), tätig. In ihrem Linkedin-Beitrag berichtete sie von einer beruflichen Auszeit vor dem Wechsel zu Bild.

Die Journalistin erlangte als Sport-Moderatorin bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF grosse Bekanntheit in der Deutschschweiz. (riz/sda)

Mehr Sport:

