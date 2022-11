«Gut gekämpft, spielerisch war es zu wenig» – Stimmen zum 0:1 gegen Brasilien

«Vom Resultat her können wir natürlich nicht zufrieden sein. Aber wir haben 80 Minuten mitgehalten, dank solidarischer Arbeit aller. Uns fehlte in der Offensive ein wenig der Mut. Wir hätten einen Punkt wohl verdient, aber der Gegner hiess Brasilien.



Wir konnten sie meistens in Schach halten, haben das Spiel kontrolliert, sie kamen nicht zu vielen Chancen. Im entscheidenden Moment hatten wir die Ruhe nicht. Da waren wir nicht organisiert.



Xherdan Shaqiri hat sich gestern leicht den Muskel gezerrt und wir wollten kein Risiko eingehen. Nach einem Test heute Morgen kam er zu mir und sagte, er fühle sich nicht zu hundert Prozent fit. Er könne es riskieren, aber dann würde er vielleicht gegen Serbien fehlen. Das wird sicher ein anderes Spiel, ich hoffe, dass wir in voller Besetzung antreten können.»