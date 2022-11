Gut für die Schweiz: Kamerun und Serbien trennen sich ohne Sieger

Kein Sieger im Duell zwischen Serbien und Kamerun. Die beiden Gruppengegner der Schweiz trennen sich in Al-Wakrah nach einem wilden Spiel 3:3.

Beide Mannschaften präsentierten sich in ihrem zweiten Gruppenspiel nach verlorenem ersten ähnlich fragil. Den Serben gelang in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit innerhalb von zweieinhalb Minuten die zwischenzeitliche Wende von 0:1 zum 2:1.

Und die Kameruner benötigten nach einer guten Stunde nicht länger, um sich nach dem 1:3 mit zwei Toren zurückzumelden. Der eine Punkt bringt weder Kamerun noch Serbien ganz entscheidend vorwärts, verhindert aber bei beiden auf jeden Fall das vorzeitige Ausscheiden.

Serbien dreht die Partie in der Nachspielzeit vor der Pause. Video: SRF

Die Serben müssen sich über das Szenario mehr ärgern als die Afrikaner. Sie schienen den Match im Griff zu haben. Das berühmte Momentum war zur Pause ganz deutlich auf ihrer Seite, nachdem der ehemalige Basler Strahinja Pavlovic mit einem Kopfball in der ersten und Sergej Milinkovic-Savic mit einem Flachschuss in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit getroffen hatten. Als dann Aleksandar Mitrovic in der 53. Minute das 3:1 erzielte, glaubten wohl die Kameruner selber kaum mehr an eine erfolgreiche Aufholjagd.

Aber die Serben halfen unfreiwillig mit. Der starke Pavlovic musste mit Adduktoren-Problemen ausgewechselt werden. Danach war die Hintermannschaft der Europäer nicht mehr wiederzuerkennen.

Kamerun macht aus dem 1:3 ein 3:3. Video: SRF

Mit zwei weiten Pässen auf den eingewechselten Vincent Aboubakar überraschte Kamerun die Serben: Den ersten vergoldete Aboubakar mit einem feinen und durch den Glauben, im Abseits zu stehen, besonders cool vollführten Lob zum 2:3, beim zweiten passte er nach seinem Sturmlauf ideal zu Eric Maxim Choupo-Moting. Der Stürmer von Bayern München musste nur noch einschieben.

Kamerun - Serbien 3:3 (1:2)

Al-Janoub Stadium, Al-Wakrah. - SR Abdulla (UAE).

Tore: 29. Castelletto (Nkoulou) 1:0. 45. Pavlovic (Tadic) 1:1. 45. Sergej Milinkovic-Savic (Zivkovic) 1:2. 53. Aleksandar Mitrovic (Pavlovic) 1:3. 64. Aboubakar (Castelletto) 2:3. 66. Choupo-Moting (Aboubakar) 3:3.

Kamerun: Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Anguissa (81. Gouet), Kunde (67. Ondoua), Hongla (55. Aboubakar); Mbeumo (81. Mbeumo), Choupo-Moting, Toko Ekambi (67. Bassogog).

Serbien: Vanja Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic (78. Babic), Pavlovic (56. Stefan Mitrovic); Zivkovic (78. Radonjic), Lukic, Maksimovic, Kostic (92. Djuricic); Tadic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic (78. Grujic).

Bemerkungen: Kamerun ohne Onana (nicht im Aufgebot). Serbien komplett. 11. Pfostenschuss von Mitrovic.

Verwarnungen: 24. Nkoulou. 93. Milenkovic. (sda)