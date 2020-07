Sport

Fussball

Bundesliga: Diese Pläne hat Investor Lars Windhorst mit Hertha BSC



Bild: www.imago-images.de

Millionen-Regen zu Corona-Zeiten – wie Investor Windhorst Hertha in die CL bringen will

Viele Fussballklubs kämpfen seit Beginn der Coronapandemie ums nackte Überleben. Der Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern meldete Insolvenz an und auch Bundesliga-Gigant Schalke 04 ist in finanzielle Schieflage geraten. Nur Hertha BSC bleibt selbst in der Krise auf der Überholspur. Investor Lars Windhorst schiesst nach seinem 250-Millionen-Euro-Engagment vor einem Jahr weitere 150 Millionen in den Hauptstadt-Klub ein. 50 Millionen Euro sind per 1. Juli geflossen, weitere 100 Millionen folgen im Oktober.

ℹ Die TENNOR Holding B.V. investiert weitere 150 Mio. € als Eigenkapital in die Hertha BSC GmbH & Co. KgaA und erhält dafür weitere Anteile. Jens #Lehmann & Dr. Thomas #Werlen sind als neue Mitglieder des Aufsichtsrates bestellt worden.



✍ https://t.co/kDgnTZBkq4#hahohe pic.twitter.com/YSoLQAgxMr — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 1, 2020

«Hertha BSC stand wirtschaftlich in seiner Geschichte nie besser da», freut sich Präsident Werner Gegenbauer und Manager Michael Preetz frohlockt: «Durch die bereitgestellten Mittel haben wir einen deutlich grösseren Handlungsspielraum, um die sportliche Entwicklung von Hertha BSC voranzutreiben.»

Gladbachs Manager Max Eberl zählt Hertha BSC im Hinblick auf die neue Saison schon jetzt zu den neuen Kandidaten um die vorderen Plätze. Der neue Sportdirektor Arne Friedrich kündigte aber an, dass man bei der Hertha auf teure Mega-Stars verzichten wolle.

Wohin führt also der Weg des selbsternannten «Big City Club»? Investor Windhorst nimmt in einem Interview mit der «Bild» Stellung.

Windhorst über ...

... die Möglichkeit, Meister zu werden: «Wenn alle Beteiligten mitspielen und nicht zu grosse Fehler gemacht werden, dann gibt es theoretisch keinen Grund, warum Hertha nicht auch einmal Deutscher Meister werden sollte und in der Champions League oben mitspielt. Aber wie schnell das geht, kann keiner vorhersagen.»

... das Ziel Champions League: «Der finanzielle Background des Vereins ist ein wichtiger Beitrag, jetzt muss auf sportlicher Ebene von den Verantwortlichen im Verein maximal viel daraus gemacht werden. Ich glaube fest daran, dass dieses Ziel erreicht werden kann.»

Bild: www.imago-images.de

... mögliche Superstars bei Hertha: «Theoretisch und praktisch gibt es jetzt grosse Möglichkeiten. Wir denken und glauben, dass die Verantwortlichen diese Chance nutzen werden und es einen langfristigen Effekt gibt. Wir haben uns bewusst entschieden, in dieser schwierigen Situation der Corona-Krise weiteres Geld zur Verfügung zu stellen. Damit wollen wir auch gegenüber den Vereinsmitgliedern unser langfristiges Engagement für die nächsten 10 bis 20 Jahre unterstreichen.»

... mögliche Zuzüge mit Glamour-Faktor: «Der Glamour-Faktor gehört sicher zum Marketing, einen Verein für die Öffentlichkeit interessant zu machen. Dazu gehören aber mehr Punkte als Spieler oder Trainer. Es gibt ja noch weitere Aspekte, wie Hertha Einnahmen steigern kann: neben dem sportlichen Erfolg zum Beispiel Werbeeinnahmen und Sponsoring.»

... Rang 10 in der Saison 2019/20: «Man kann doch nicht erwarten, dass es in den ersten zwei Jahren gleich einen Durchbruch gibt. Das wäre reines Glück gewesen.»

... Reizfigur Jens Lehmann, der neu im Hertha-Aufsichtsrat sitzt: «Jens Lehmann hat international grosse Erfolge gefeiert und ist ein Fachmann. Mich hat seine direkte und offene Art gereizt. Er soll uns als Experte zum Beispiel Einschätzungen zur Kaderzusammenstellung, Verkäufen und Käufen geben. In diesem Bereich haben wir naturgemäss wenig Erfahrung.»

... das Kalou-Video und den Klinsmann-Abgang: «Beides ist Vergangenheit. Das Kalou-Video war in einer schwierigen Phase sehr unglücklich. Der überraschende Abgang von Jürgen Klinsmann hatte aus meiner Sicht eine grössere Dramatik. Aber auch das haben wir überstanden und blicken nach vorn.»

... den Begriff «Big City Club»: «Ach wissen Sie, es wird so viel durch den Kakao gezogen, wenn es nicht gleich läuft. Ich stehe zu dem Begriff. Denn er bringt auf den Punkt, worum es geht. Man braucht eine grosse Bühne, wo Spieler gern leben und ein interessantes Umfeld wie Publikum finden. Auf Dauer werden die Grossstadtklubs Erfolg haben.»

(pre)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Bayern und? Diese Klubs wurden schon deutscher Meister Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter