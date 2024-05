Thomas Müller an einer Pressekonferenz im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft. Bild: keystone

Deutschlands Thomas Müller gibt jüngeren Nati-Kollegen Sprachtipps

Der deutsche Fussballer Thomas Müller ist immer für einen Spass zu haben. Auch bei einer Pressekonferenz im Trainingslager des Schweizer Gruppengegners Deutschland sorgt er für einen Lacher – und geht auf seine Rolle im Team ein.

Mehr «Sport»

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich in Thüringen bereits auf die Heim-EM vor. Am 14. Juni beginnt das Turnier in Deutschland. Bundestrainer Julian Nagelsmann will mit dem DFB-Team so weit wie möglich kommen. Dafür braucht er auch eine gute Stimmung im Team. Kürzlich sagte er über Nationalspieler Thomas Müller, dass dieser die Mannschaft verbinden könne.

Nagelsmann erklärte: «Einer, der sehr viele Gruppen verbinden kann. Wenn man ihn fragen würde, zu welcher Gruppe er zählt, würde er sich keiner Gruppe zuordnen. Er kann mit den Rappern in der Mannschaft, aber auch mit denen, die jodeln. Er hat zu allen einen guten Draht.» Dazu äusserte sich Müller nun am Dienstag.

«Haben immer eine gute Mischung gefunden»

Auf die Frage, inwiefern er ein Bindeglied sei, antwortete der 34-Jährige: «Ich komme eher von den Jodlern. Aber ich fand es schon immer interessant, die Rapper auch kennenzulernen. Weil man lernt ja nie aus. Und das hat im Laufe meiner Karriere immer auch Spass gemacht, mit offenem Visier durchs Leben zu gehen.»

Dann führte der Bayern-Star aus: «Hauptsächlich aus dem Gesichtspunkt, weil ich für mich neue Erfahrungen erleben wollte. Ich führe ein sehr solides Leben, das auf Fussball ausgerichtet ist. Nebenher versuche ich viel Ruhe zu haben. Klar ist es auch interessant, auch in andere Leben hineinzuschauen.»

Müller im Trainingslager mit der deutschen Elf. Bild: www.imago-images.de

Müller hat sein erstes Länderspiel im März 2010 absolviert und gehört zu den erfahrenen Spielern im Team. In diese Rolle würde er auch immer mal wieder schlüpfen, erklärt aber: «Ich habe mich nie verschlossen.» Auch beim Jugendslang sei er durchaus offen. Eine kleine sprachliche Korrektur darf aber wohl auch mal sein, wie er mit einem Schmunzeln sagt: «Aber ab und zu ermahne ich schon, dass man auch ein 'der', 'die', 'das' in einen Satz einbauen darf. Muss aber nicht immer sein, wenn es mal schnell geht. Wir haben immer eine gute Mischung gefunden, bisher.»

(t-online)