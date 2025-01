Diogo Dalot jubelt nach dem Führungstreffer. Bild: keystone

Manchester United und Tottenham stehen in der Europa League im Achtelfinal

Manchester United und Tottenham gewinnen das letzte Spiel in der Europa-League-Ligaphase und stehen direkt im Achtelfinal. Die AS Roma sichert sich mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt ein Ticket für die Zwischenrunde.

Die wichtigsten Spiele

Steaua Bukarest – Manchester United 0:2

Nach einem 2:0 gegen den FCSB Bukarest steht Manchester United direkt im Achtelfinal. Diogo Dalot und Kobbie Mainoo erzielten die beiden Tore für die Red Devils.

Es ist der fünfte Sieg in Serie für Manchester in der Europa League und damit ist United das einzige Team in der laufenden Kampagne, welches noch nie verloren hat. In der Meisterschaft liegen sie aktuell nur auf dem enttäuschenden zwölften Platz.

FCSB Bukarest - Manchester United 0:2 (0:0).

Tore: 60. Dalot 0:1. 68. Mainoo 0:2.

Tottenham – Elfsborg 3:0

Auch die Tottenham Hotspur, welche in der Premier League ebenfalls in einer Krise stecken, können sich mit dem 3:0-Erfolg gegen Elfsborg das direkte Achtelfinalticket sichern.

Bis zur 70. Minute konnte Elfsborg das 0:0 halten, bevor Tottenham in den letzten zwanzig Minuten dreimal erfolgreich war. Dane Scarlett, Oyindamola Ajayi und Mikey Moore erzielten die Treffer für die Spurs.

Tottenham – Elfsborg 3:0 (0:0).

Tore:​ 70. Scarlett 1:0. 84. Ajayi 2:0. 94. Moore 3:0.

AS Roma – Frankfurt 2:0

Mit der AS Roma und dem FC Porto schafften zwei klingende Namen, die noch ums Weiterkommen zittern mussten, den Einzug in die Playoffs. Die Italiener bezwangen Eintracht Frankfurt dank Toren von Angelino (44.) und Eldor Schomurodow (69.) vor heimischem Publikum 2:0. Der Mitte November aus dem Ruhestand geholte Trainer Claudio Ranieri scheint die richtigen Worte gefunden zu haben, jedenfalls läuft es den Römern unter ihm deutlich besser als zuvor.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Die Eintracht, bei welcher der Schweizer Aurèle Amenda nur Ersatz war, konnte die zweite Niederlage in der laufenden Europacup-Kampagne verkraften, schloss doch Frankfurt die Ligaphase auf dem 5. Platz ab, womit es in den Achtelfinals steht.

AS Roma - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0).

Tore: 44. Angelino 1:0. 69. Schomurodow 2:0.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Maccabi Tel Aviv – Porto 0:1

Der FC Porto siegte bei Maccabi Tel Aviv 1:0. Das einzige Tor der Partie erzielte Nico Gonzalez in der 58. Minute per Kopf.​

Maccabi Tel Aviv – Porto 0:1 (0:0)

Tore: 58. Gonzalez 0:1.

Anderlecht – Hoffenheim 3:4

Hoffenheim scheidet in der Europa League trotz einem Sieg zum Abschluss aus. Zwar löste Hoffenheim die schwierige Aufgabe in Anderlecht mit Bravour und gewann 4:3, jedoch wog es für den Bundesligisten zu schwer, dass er zuvor fünf Spiele in Folge in der Europa League sieglos geblieben war. Robin Hranac (41.), Tom Bischof (54.) und David Mokwa (59.) und Adam Hlozek (65.) wendeten ein 0:1 (18.) in ein 4:1. Anderlecht verpasste aufgrund der zweiten Niederlage in Folge die direkte Qualifikation für die Achtelfinals.

Anderlecht - Hoffenheim 3:4 (1:1).

Tore: 18. Vazquez 1:0. 41. Hranac 1:1. 54. Bischof 1:2. 59. Mokwa 1:3. 65. Hlozek 1:4. 79. Goto 2:4. 88. Augustinsson 3:4.

Tabelle

(riz/sda)