Rafael van der Vaart absolvierte über 100 Länderspiele für die Niederlande und ist heute unter anderem als TV-Experte tätig. Bild: www.imago-images.de

«Er ist nutzlos»: Van der Vaart motzt über England-Stars

Rafael van der Vaart nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Nun motzt der Ex-Oranje-Star über das englische Fussballnationalteam. Besonders zwei Spieler nimmt der ehemalige Mittelfeldspieler ins Visier.

Mehr «Sport»

Der Frust scheint bei Rafael van der Vaart immer noch tief zu sitzen. Im EM-Halbfinal scheiterten seine Niederländer an England. Die Entscheidung führte Stürmer Ollie Watkins in den Schlussminuten der Partie herbei, ein Schlag in die Magengrube für die Niederländer, die damit erneut den Sieg gegen eine der grossen Fussballnationen verpassten.

Van der Vaart, der während seiner Profizeit unter anderem für Real Madrid und den Hamburger SV spielte, war offensichtlich ebenso enttäuscht wie seine Landsleute und formulierte dieses Gefühl eher undiplomatisch. Über die englische Nationalmannschaft sagte er:

«Was für ein Scheissteam das ist!»

Die Spieler von Gareth Southgate hätten nichts für das Spiel gemacht, obwohl sie viel Qualität auf dem Feld hätten.

Und im Gespräch mit dem niederländischen Sender NOS legte van der Vaart nach dem Finale der Engländer gegen Spanien noch einmal nach. Besonders zwei Spieler ging er hart an. Sein Verdikt zu Mittelfeldakteur Declan Rice:

«Er ist nutzlos. Wer wirklich 100 Millionen wert ist, sollte in der Lage sein, einen Ball nach vorne zu spielen.»

Stattdessen habe Rice den Ball stets zu Innenverteidiger John Stones zurückgespielt. Rice wechselte vor Beginn der Saison für knapp 120 Millionen Franken von West Ham zu Arsenal. Dort trug der zentrale Mittelfeldspieler massgeblich zur guten Saison der Gunners bei.

Declan Rice im Halbfinal gegen die Niederlande. Bild: keystone

Und auch Superstar Jude Bellingham bekam sein Fett weg. Insbesondere die Wahl der Trikotnummer des 21-Jährigen scheint van der Vaart ein Dorn im Auge zu sein. Diese entspreche nicht seinem Spielstil:

«Jude Bellingham ist niemand, der für die technisch hochwertigen Ballberührungen da ist. Er ist einfach ein körperlich starker Junge, der 90 Minuten lang durchhält. Die Nummer 10 auf seinem Rücken ist fragwürdig. Sicher, er kann eine Nummer 10 tragen, aber für mich ist er keine Nummer 10.»

Die Nummer 10 wird traditionell mit offensiven Mittelfeldspielern, mit filigranen Spielmachern in Verbindung gebracht. Diese Qualitäten scheint van der Vaart, der eben jene Position zu seinen Aktivzeiten bekleidete, in Bellingham eindeutig nicht zu sehen.

«Kein Zehner»: Jude Bellingham trägt seine Trikotnummer für van der Vaart zu Unrecht. Bild: keystone

(con)