Sion-Goalie Fayulu war an diesem Abend nicht zu beneiden. Bild: keystone

Traumtor-Festival in Bern – YB überfährt Aufsteiger Sion gleich mit 5:1

Die Young Boys feiern mit einem 5:1 gegen Sion den zweiten Kantersieg in drei Tagen. Ein Traumtor von Rayan Raveloson ebnet den Bernern nach 62 Sekunden den Weg. Chris Bedia und Christian Fassnacht treffen ebenfalls wieder und bringen YB zurück ins Meisterrennen.

Erneut stachen die neuen Trümpfe der Young Boys. Raveloson erzielte mit einem Kunstschuss das sehr frühe 1:0, Chris Bedia das 2:0 und das 4:1, Christian Fassnacht das 5:1. Mit dem zweiten Kantersieg in drei Tagen setzte der Meister seine Aufholjagd unter Giorgio Contini eindrücklich fort. Die Chancen stehen nun gut, dass YB nach der 23. Runde am Sonntag zum ersten Mal in dieser Saison unter den Top 6 stehen wird. Und allzu gross ist der Rückstand zur Spitze nicht.

Raveloson trifft aus grosser Distanz. Video: SRF

Der von Auxerre gekommene madagassische Mittelfeldspieler Raveloson überlistete Sions Keeper Timothy Fayulu kurz nach dem Anpfiff mit einem mit viel Topspin getretenen Volley aus fast 30 Metern Entfernung. Der aus der Bundesliga zurückgekehrte ehemalige Servettien Bedia war nach einem so schönen wie effizienten Tänzchen von Alan Virginius durch Sions Hintermannschaft zur Stelle und erhöhte zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Kopfball. Christian Fassnacht staubte eine Viertelstunde vor Schluss einen abgelenkten Weitschuss ab.

Die drei Winterzugänge waren schon am Mittwoch beim 6:1 gegen Yverdon erfolgreich gewesen. Den Anschlusstreffer durch Benjamin Kololli aus spitzem Winkel (37.) beantwortete YB noch vor der Pause mit dem 3:1. Alan Virginius musste nach einem Querpass von Joël Monteiro nur noch den Fuss hinhalten.

Virginius tanzt durch die Sion-Abwher, Bedia staubt ab. Video: SRF

Gegen Sion beanspruchte der wiedererstarkte Meister einzig insofern Glück, dass eine Aktion von Goalie Marvin Keller gegen Théo Bouchlarhem in der 21. Minute nicht mit einer Roten Karte geahndet wurde. Die TV-Bilder nährten zunächst den Verdacht, dass Bouchlarhem mit der Fussspitze zuerst am Ball war, bevor Keller ruppig intervenierte. Auch ein mögliches Handspiel an der Strafraumgrenze stand zur Debatte. Fedayi San blieb nach Sichtung der Bilder aber bei seinem Entscheid.

Young Boys - Sion 5:1 (3:1)

26'565 Zuschauer. - SR San.

Tore: 2. (1:02) Raveloson 1:0. 17. Bedia 2:0. 37. Kololli 2:1. 42. Virginius (Monteiro) 3:1. 53. Bedia (Virginius) 4:1. 74. Fassnacht 5:1.

Young Boys: Keller; Blum (79. Athekame), Camara, Benito, Hadjam; Virginius (62. Imeri), Raveloson, Lakomy (62. Ugrinic), Monteiro (72. Colley); Fassnacht, Bedia (72. Itten).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Hajrizi, Barba (59. Diouf), Marquinhos Cipriano (13. Hefti); Bua, Kabacalman; Berdayes (69. Bouriga), Kololli, Bouchlarhem (59. Mirantschuk); Chouaref (59. Ziegler).

Verwarnungen: 29. Hajrizi, 73. Colley. (abu/sda)