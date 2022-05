Der komplette Spielplan der UEFA Nations League 2022/23

Die Fussball-Weltmeisterschaft findet leider erst im Winter statt. Einige Fussball-Fans werden sich wohl noch an die Vorstellung der Fussball-Glühwein-Kombination gewöhnen müssen. Doch keine Sorge, auch in diesem Sommer werden Nationalmannschaftsspiele ausgetragen – und zwar in der Nations League.

Die ersten Spiele der Gruppenphase finden nämlich zwischen dem 1. und 14. Juni statt. Die letzten Spiele vor der Endrunde werden dann Ende September ausgetragen. Damit du den Überblick behältst und deine Grillabende auf ein Schweiz-Spiel planen kannst, hier die Übersicht über den Spielplan der Liga A:

Dann spielt die Schweiz

Daumen hoch für die Schweizer Nati in der Nations League? Bild: keystone

Die Schweizer Nationalmannschaft spielt gleich viermal im Juni und noch zwei weitere Male im September. Dabei stehen Yakins Elf mit Portugal und Spanien zwei schwierigere und mit Tschechien ein etwas einfacherer Gegner bevor.

Juni

Donnerstag, 2. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Tschechien – Schweiz

Tschechien – Schweiz Sonntag, 5. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Portugal – Schweiz

Portugal – Schweiz Donnerstag, 9. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Schweiz – Spanien

Schweiz – Spanien Sonntag, 12. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Schweiz – Portugal

September

Samstag, 24. September 2022 um 20:45 Uhr

Spanien – Schweiz

Spanien – Schweiz Dienstag, 27. September 2022 um 20:45 Uhr

Schweiz – Tschechien

Spielplan der Gruppenphase

Die letzte Nations League gewannen die Franzosen. Bild: keystone

In der Gruppenphase werden die Teilnehmer des Endturniers im Juni 2023 ermittelt. Nur die Gruppenersten schaffen den Sprung in die K.o.-Phase. Die Letzten der vier Gruppen steigen jeweils direkt in die Liga B ab.

Juni

Mittwoch, 1. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Polen – Wales

Polen – Wales Donnerstag, 2. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Tschechien – Schweiz

Spanien – Portugal

Tschechien – Schweiz Spanien – Portugal Freitag, 3. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Kroatien – Österreich

Frankreich – Dänemark

Belgien – Niederlande



Kroatien – Österreich Frankreich – Dänemark Belgien – Niederlande Samstag, 4. Juni 2022

18:00 Uhr: Ungarn – England

20:45 Uhr: Italien – Deutschland

18:00 Uhr: Ungarn – England 20:45 Uhr: Italien – Deutschland Sonntag, 5. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Tschechien – Spanien

Portugal – Schweiz

Tschechien – Spanien Portugal – Schweiz Montag, 6. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Österreich – Dänemark

Kroatien – Frankreich

Österreich – Dänemark Kroatien – Frankreich Dienstag, 7. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Italien – Ungarn

Deutschland – England

Italien – Ungarn Deutschland – England Mittwoch, 8. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Wales – Niederlande

Belgien – Polen

Wales – Niederlande Belgien – Polen Donnerstag, 9. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Portugal – Tschechien

Schweiz – Spanien

Portugal – Tschechien Schweiz – Spanien Freitag, 10. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Dänemark – Kroatien

Österreich – Frankreich

Dänemark – Kroatien Österreich – Frankreich Samstag, 11. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Ungarn – Deutschland

England – Italien

Wales – Belgien

Niederlande – Polen



Ungarn – Deutschland England – Italien Wales – Belgien Niederlande – Polen Sonntag, 12. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Spanien – Tschechien

Schweiz – Portugal

Spanien – Tschechien Schweiz – Portugal Montag, 13. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Dänemark – Österreich

Frankreich – Kroatien

Dänemark – Österreich Frankreich – Kroatien Dienstag, 14. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Polen – Belgien

Niederlande – Wales

England – Ungarn

Deutschland – Italien



September

Donnerstag, 22. September 2022 um 20:45 Uhr

Polen – Niederlande

Belgien – Wales

Kroatien – Dänemark

Frankreich – Österreich

Polen – Niederlande Belgien – Wales Kroatien – Dänemark Frankreich – Österreich Freitag, 23. September 2022 um 20:45 Uhr

Italien – England

Deutschland – Ungarn

Italien – England Deutschland – Ungarn Samstag, 24. September 2022 um 20:45 Uhr

Tschechien – Portugal

Spanien – Schweiz

Tschechien – Portugal Spanien – Schweiz Sonntag, 25. September 2022 um 20:45 Uhr

Dänemark – Frankreich

Österreich – Kroatien

Wales – Polen

Niederlande – Belgien

Dänemark – Frankreich Österreich – Kroatien Wales – Polen Niederlande – Belgien Montag, 26. September 2022 um 20:45 Uhr

Ungarn – Italien

England – Deutschland

Ungarn – Italien England – Deutschland Dienstag, 27. September 2022 um 20:45 Uhr

Portugal – Spanien

Schweiz – Tschechien

Endrunde 2023

Die Gruppenersten der Liga duellieren sich schliesslich im Juni des nächsten Jahres um den Titel – dann findet das Miniturnier im K.o.-Modus statt.

Mittwoch, 14. Juni 2023

Halbfinale 1



Halbfinale 1 Donnerstag, 15. Juni 2023

Halbfinale 2



Halbfinale 2 Sonntag, 18. Juni 2023

Spiel um Platz 3

Finale​

Spielplan Liga B

Aus der Liga B steigen jeweils die vier Erstplatzierten direkt in die Liga A auf. Die vier Letzten steigen direkt in die Liga C ab. Die UEFA disqualifizierte nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine das russische Team. Dieses steigt nun automatisch in die Liga C ab.

Juni

2. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Israel – Island

Serbien – Norwegen

Slowenien – Schweden



Israel – Island Serbien – Norwegen Slowenien – Schweden 4. Juni 2022

18:00 Uhr: Armenien – Irland

18:00 Uhr: Finnland – Bosnien-Herzegowina

20:45 Uhr: Montenegro – Rumänien



18:00 Uhr: Armenien – Irland 18:00 Uhr: Finnland – Bosnien-Herzegowina 20:45 Uhr: Montenegro – Rumänien 5. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Serbien – Slowenien

Schweden – Norwegen

Serbien – Slowenien Schweden – Norwegen 6. Juni 2022 um 20:45 Uhr MESZ

Island – Albanien



Island – Albanien 7. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Finnland – Montenegro

Bosnien-Herzegowina – Rumänien

Finnland – Montenegro Bosnien-Herzegowina – Rumänien 8. Juni 2022

15:00 Uhr: Schottland – Armenien

20:45 Uhr: Irland – Ukraine

15:00 Uhr: Schottland – Armenien 20:45 Uhr: Irland – Ukraine 9. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Norwegen – Slowenien

Schweden – Serbien

Norwegen – Slowenien Schweden – Serbien 10. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Albanien – Israel

Albanien – Israel 11. Juni 2022

15:00 Uhr: Montenegro – Bosnien-Herzegowina

18:00 Uhr: Irland – Schottland

18:00 Uhr: Ukraine – Armenien

20:45 Uhr: Rumänien – Finnland



15:00 Uhr: Montenegro – Bosnien-Herzegowina 18:00 Uhr: Irland – Schottland 18:00 Uhr: Ukraine – Armenien 20:45 Uhr: Rumänien – Finnland 12. Juni 2022

18:00 Uhr: Norwegen – Schweden

20:45 Uhr: Slowenien – Serbien

18:00 Uhr: Norwegen – Schweden 20:45 Uhr: Slowenien – Serbien 13. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Island – Israel

Island – Israel 14. Juni 2022 um 20:45 Uhr

18:00 Uhr: Armenien – Schottland

20:45 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Finnland

20:45 Uhr: Rumänien – Montenegro

20:45 Uhr: Ukraine – Irland



September

21. September 2022 um 20:45 Uhr

Schottland – Ukraine

Schottland – Ukraine 23. September 2022 um 20:45 Uhr

Bosnien-Herzegowina – Montenegro

Finnland – Rumänien

Bosnien-Herzegowina – Montenegro Finnland – Rumänien 24. September 2022

18:00 Uhr: Armenien – Ukraine

18:00 Uhr: Slowenien – Norwegen

20:45 Uhr: Schottland – Irland

20:45 Uhr: Israel – Albanien

20:45 Uhr: Serbien – Schweden



18:00 Uhr: Armenien – Ukraine 18:00 Uhr: Slowenien – Norwegen 20:45 Uhr: Schottland – Irland 20:45 Uhr: Israel – Albanien 20:45 Uhr: Serbien – Schweden 26. September 2022 um 20:45 Uhr

Rumänien – Bosnien-Herzegowina

Montenegro – Finnland

Rumänien – Bosnien-Herzegowina Montenegro – Finnland 27. September 2022 um 20:45 Uhr

Irland – Armenien

Ukraine – Schottland

Albanien – Island

Norwegen – Serbien

Schweden – Slowenien



Spielplan Liga C

Die vier Erstplatzierten aus der Liga C steigen in die Liga B auf. Die vier letzten müssen sich in den Play-Outs gegen die beiden besten Mannschaften aus der Liga D durchsetzen, um den Ligaverbleib zu schaffen.

Juni

2. Juni 2022

18:00 Uhr: Georgien – Gibraltar

20:45 Uhr: Zypern – Kosovo

20:45 Uhr: Nordirland – Griechenland

20:45 Uhr: Bulgarien – Nordmazedonien



18:00 Uhr: Georgien – Gibraltar 20:45 Uhr: Zypern – Kosovo 20:45 Uhr: Nordirland – Griechenland 20:45 Uhr: Bulgarien – Nordmazedonien 3. Juni 2022

16:00 Uhr: Kasachstan – Aserbaidschan

20:45 Uhr: Slowakei – Belarus

16:00 Uhr: Kasachstan – Aserbaidschan 20:45 Uhr: Slowakei – Belarus 4. Juni 2022

18:00 Uhr: Litauen – Luxemburg

20:45 Uhr: Türkei – Färöer

18:00 Uhr: Litauen – Luxemburg 20:45 Uhr: Türkei – Färöer 5. Juni 2022

15:00 Uhr: Zypern – Nordirland

18:00 Uhr: Gibraltar – Nordmazedonien

20:45 Uhr: Kosovo – Griechenland

20:45 Uhr: Bulgarien – Georgien

15:00 Uhr: Zypern – Nordirland 18:00 Uhr: Gibraltar – Nordmazedonien 20:45 Uhr: Kosovo – Griechenland 20:45 Uhr: Bulgarien – Georgien 6. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Belarus – Aserbaidschan

Slowakei – Kasachstan

Belarus – Aserbaidschan Slowakei – Kasachstan 7. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Färöer – Luxemburg

Litauen – Türkei

Färöer – Luxemburg Litauen – Türkei 9. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Kosovo – Nordirland

Griechenland – Zypern

Gibraltar – Bulgarien

Nordmazedonien – Georgien



Kosovo – Nordirland Griechenland – Zypern Gibraltar – Bulgarien Nordmazedonien – Georgien 10. Juni 2022

18:00 Uhr: Aserbaidschan – Slowakei

20:45 Uhr: Belarus – Kasachstan



18:00 Uhr: Aserbaidschan – Slowakei 20:45 Uhr: Belarus – Kasachstan 11. Juni 2022

18:00 Uhr: Färöer – Litauen

20:45 Uhr: Luxemburg – Türkei

18:00 Uhr: Färöer – Litauen 20:45 Uhr: Luxemburg – Türkei 12. Juni 2022

15:00 Uhr: Nordirland – Zypern

18:00 Uhr: Nordmazedonien – Gibraltar

18:00 Uhr: Georgien – Bulgarien

20:45 Uhr: Griechenland – Kosovo



15:00 Uhr: Nordirland – Zypern 18:00 Uhr: Nordmazedonien – Gibraltar 18:00 Uhr: Georgien – Bulgarien 20:45 Uhr: Griechenland – Kosovo 13. Juni 2022

16:00 Uhr: Kasachstan – Slowakei

18:00 Uhr: Aserbaidschan – Belarus

16:00 Uhr: Kasachstan – Slowakei 18:00 Uhr: Aserbaidschan – Belarus 14. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Luxemburg – Färöer

Türkei – Litauen

September

22. September 2022

16:00 Uhr: Kasachstan – Belarus

20:45 Uhr: Litauen – Färöer

20:45 Uhr: Türkei – Luxemburg

20:45 Uhr: Slowakei – Aserbaidschan



16:00 Uhr: Kasachstan – Belarus 20:45 Uhr: Litauen – Färöer 20:45 Uhr: Türkei – Luxemburg 20:45 Uhr: Slowakei – Aserbaidschan 23. September 2022

18:00 Uhr: Georgien – Nordmazedonien

20:45 Uhr: Bulgarien – Gibraltar

18:00 Uhr: Georgien – Nordmazedonien 20:45 Uhr: Bulgarien – Gibraltar 24. September 2022

18:00 Uhr: Nordirland – Kosovo

20:45 Uhr: Zypern – Griechenland

18:00 Uhr: Nordirland – Kosovo 20:45 Uhr: Zypern – Griechenland 25. September 2022

18:00 Uhr: Aserbaidschan – Kasachstan

18:00 Uhr: Belarus – Slowakei

20:45 Uhr: Färöer – Türkei

20:45 Uhr: Luxemburg – Litauen

18:00 Uhr: Aserbaidschan – Kasachstan 18:00 Uhr: Belarus – Slowakei 20:45 Uhr: Färöer – Türkei 20:45 Uhr: Luxemburg – Litauen 26. September 2022 um 20:45 Uhr

Gibraltar – Georgien

Nordmazedonien – Bulgarien

Gibraltar – Georgien Nordmazedonien – Bulgarien 27. September 2022 um 20:45 Uhr

Kosovo – Zypern

Griechenland – Nordirland

Spielplan Liga D

Die beiden besten aus der Liga D müssen sich in den Play-Outs gegen die schlechtesten der Liga C durchsetzen, um den Aufstieg zu schaffen. Ein Abstieg ist nicht möglich.

Juni

2. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Estland – San Marino

Estland – San Marino 3. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Liechtenstein – Moldau

Lettland – Andorra

Liechtenstein – Moldau Lettland – Andorra 5. Juni 2022 um 15:00 oder 18:00 Uhr

San Marino – Malta

San Marino – Malta 6. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Andorra – Moldau

Lettland – Liechtenstein

Andorra – Moldau Lettland – Liechtenstein 9. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Malta – Estland

Malta – Estland 10. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Moldau – Lettland

Andorra – Liechtenstein

Moldau – Lettland Andorra – Liechtenstein 12. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Malta – San Marino

Malta – San Marino 14. Juni 2022 um 20:45 Uhr

Moldau – Andorra

Liechtenstein – Lettland

September