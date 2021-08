Nagelsmann ist mit den Bayern noch sieglos – heute wartet im Supercup der BVB

Emma Amour

«Ich verliess sogar den Vater meines Kindes …»

Liebe Sandra,

ich gebe zu, ich musste zuerst mal «Dualseelen» googeln. Ohälätz, wenn es das wirklich so gibt, dann ist das schon harter Tobak, der nicht ganz einfach zu handeln ist.

Jetzt aber mal so von aussen, Dualseelen hin oder her. Was jetzt kommt, wirst du sicher schon von Menschen aus deinem Umfeld gehört haben, die deine und Js Geschichte kennen: Liebe Sandra, J behandelt dich nicht gut.

Was J macht, ist ziemlich dreist: Er hält dich warm, auf Sparflamme. Wann immer es sein könnte, dass …