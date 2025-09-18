Für Renato Steffen endete der Abend schmerzhaft und mit einem Platzverweis. Bild: keystone

Steffen muss mit der Bahre vom Feld – und sieht dort liegend Rot

Das sieht man auch nicht alle Tage. Luganos Renato Steffen verletzt sich gegen Lausanne und kassiert, während er vom Platz getragen wird, einen Platzverweis.

Beim 1:1 zwischen Lugano und Lausanne-Sport, einem Duell zweier Krisenklubs, hat der Schiedsrichter alle Hände voll zu tun.

In der Nachspielzeit steigt Renato Steffen überhart gegen den Waadtländer Keeper Karlo Letica ein. Zunächst sieht der 33-Jährige für das Foul die Gelbe Karte. Während Steffen vom Platz getragen wird, schaut sich Schiedsrichter Urs Schnyder auf dem Monitor am Spielfeldrand die Szene noch einmal an.

Steffens Foul, das zum Platzverweis führt. Video: SRF

Der Unparteiische gelangt zum Urteil: Gelb reicht nicht. Also korrigiert er seinen Entscheid und zeigt dem auf der Bahre liegenden Steffen die Rote Karte. Der Ex-Nationalspieler wird Lugano damit mit Sicherheit im nächsten Spiel fehlen – und je nach Schwere seiner Verletzung noch länger.

Schnyder zog sich zuvor schon den Unmut der Tessiner zu. Lausannes Karim Sow hatte Gelb-Rot gesehen, doch weil vor der zweiten Verwarnung (für ein Foul an Steffen) eine Offsideposition vorlag, nahm Schnyder diese nach VAR-Intervention zurück. Sow, schon fast in der Kabine, durfte wieder aufs Feld und Lausanne zu elft weiterspielen.

Der Nicht-Platzverweis gegen Sow. Video: SRF

Lugano regte sich darüber auf, dass Gelbe Karten eigentlich keine VAR-Intervention erlauben. Schnyder erklärte dem SRF, weshalb er trotzdem an den Bildschirm gerufen wurde.

Der VAR habe wegen einer möglichen Notbremse angeschaut, ob es nicht eher Rot statt Gelb sei. «Ich habe dann gesehen, dass es direkt Rot war. Aber wir haben auch festgestellt, dass am Ursprung der Aktion ein Abseits von Steffen vorlag und das ist die richtige Entscheidung. Daher gab es keine direkte Rote Karte und auch keine zweite Gelbe Karte.» Lugano habe bei ihm einen Protest deponiert, sagte Schnyder weiter, nun müsse die Disziplinarkommission über diesen befinden.

Das 1:1 bringt kein Team entscheidend weiter. Lausanne hat nach zuletzt vier Niederlagen wenigstens wieder einmal einen Zähler geholt. Doch damit bleibt der Conference-League-Teilnehmer punktgleich mit dem FC Lugano auf dem vorletzten Platz.

Lugano – Lausanne-Sport 1:1 (1:0)

2898 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 13. Behrens (Daniel Dos Santos) 1:0. 51. Lekoueiry (Soppy) 1:1.

Lugano: von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, El Wafi (57. Brault-Guillard); Cimignani (57. Bottani), Grgic, Bislimi (81. Cassano; 97. Doumbia), Martim Marques; Steffen, Behrens, Daniel Dos Santos (57. Mahmoud).

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Sow, Okoh, Poaty (81. Fofana); Roche (14. Mouanga); Lekoueiry (81. Ajdini), Sigua, Custodio; Bair, Kana Biyik (60. Butler-Oyedeji).

Bemerkungen: 91. Rote Karte gegen Steffen (grobes Foul). Verwarnungen: 22. Sow, 55. Soppy, 78. Okoh, 86. Martim Marques. (ram/sda)