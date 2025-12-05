Trump, Infantino und Shaqs Scherze – die treffendsten Reaktionen auf die WM-Auslosung
Es war zu erwarten: Die Gruppenauslosung für die Fussball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA in Washington, D.C. wurde zur grossen Show aufgebauscht. Vor lauter Donald Trump, Gianni Infantino sowie Live-Auftritten von Musik-Stars wie Robbie Williams, Lauryn Hill oder der Band Village People verkam die eigentliche Ziehung fast zur Nebensache.
Beinahe anderthalb Stunden dauerte es, bis die Auslosung wirklich begann. Dies wurde im Internet natürlich reichlich kommentiert. Wir haben die besten Reaktionen zum absurden Geschehen bei der WM-
AuslosungShow gesammelt.
Die Geduld der Fussballfans wurde überstrapaziert
how tf do you name an event "FIFA world cup draw" then go ahead and do zero draws in the first hour pic.twitter.com/3lC20se7QX— ietonn (@ietonn) December 5, 2025
Selbst dem Schottland-Captain wird da langweilig
In den Kommentaren unter dem Post von Aston-Villa-Star John McGinn witzeln seine Fans: «Du wirst bereits zurückgetreten sein, wenn wir gezogen werden.» Ein anderer schrieb: «Dagegen fühlen sich die 28 Jahre seit der letzten WM-Teilnahme Schottlands kurz an.»
Zwei Leidensgenossen
Der Betreuer des Livetickers von BBC hatte irgendwann genug: «Ich gebe ihnen noch zwei Minuten, oder ich erfinde meine eigene WM-Auslosung und wir können alle nach Hause gehen.» Bereits eine Minute später war die erste Gruppe fertig: «Brasilien, Antarktis, Liechtenstein und Tahiti.» Den Mangel an Geduld kann ich ihm nicht übel nehmen, nachdem ich selbst über zwei Stunden getickert habe. Ähnlich ging es wohl diesem TV-Kommentator:
surely he’s not said that on live TV 😭😭 pic.twitter.com/F4PiXqASU9— bray (@maybebrayyy) December 5, 2025
Darauf kommt nur Infantino
Dass US-Präsident Donald Trump mit dem erstmals verliehenen FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet wurde, sorgte wenig überraschend ebenfalls für Aufsehen. Ein User fand einen sehr treffenden Vergleich:
Da haben sie endlich mal was zu jubeln
Fantastic news for Wolves, they’re no longer the most embarrassing farce that football fans have witnessed this season. pic.twitter.com/OtOk25k9uC— Alfie | HITC Sevens (@HITCSevens) December 5, 2025
Was interessiert Gianni sein Geschwätz von gestern?
Noch vor drei Jahren bei der WM in Katar sagte Infantino: «Fokussieren wir uns jetzt auf den Fussball! Bitte lasst nicht zu, dass Fussball in jeden ideologischen oder politischen Kampf verwickelt wird.» Zum Glück hält er sich selbst so streng an seine eigenen Vorgaben.
FIFA president Gianni Infantino in 2022:— DW Sports (@dw_sports) December 5, 2025
"Please, let's now focus on the football! And please do not allow football to be dragged into every ideological or political battle that exists."
Also Gianni Infantino: pic.twitter.com/XaaZdunKnr
Zum Fremdschämen
Schon bevor er Trump für seinen «unerschütterlichen Kampf für Frieden» auszeichnete, sorgte Infantino bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern für Unannehmlichkeiten. Hier siehst du seine Versuche, das Publikum zu animieren:
Diese User fassten zusammen, was sich wohl alle dachten:
My brain after watching Infantino lead a USA chant, Robbie Williams and Nicole Scherzinger debuting a stinker and Donald Trump winning the ‘FIFA peace prize’#worldcupdraw pic.twitter.com/QjEiQSAbPM— Tash Everitt (@natashaeveritt7) December 5, 2025
HOLY FUCK INFANTINO IS SO CRINGE 😭😭😭 GET TO THE DRAW ALREADY THIS IS SO BAD MAKE IT STOP PLEASE #WorldCup2026 pic.twitter.com/79wonx85WZ— Zurt ⚡️ (@Zurt___) December 5, 2025
Nach dem Motto: Lieber Cholera als Pest
Gianni Infantino ist bei vielen so unbeliebt, dass sie sich gar seinen Vorgänger als FIFA-Präsident, Sepp Blatter, zurückwünschen. Obwohl der nun auch nicht gerade ein Unschuldslamm war.
Thinking about Sepp Blatter now that Infantino is showing that corruption can get worse pic.twitter.com/YN3DoidtKN— Zito (@_Zeets) December 5, 2025
When FIFA got rid of Sepp Blatter and Gianni Infantino came in...— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 5, 2025
We all thought it couldn't get any worse...
But in turns out... pic.twitter.com/sti3qk5PjS
Was geschieht hier?
Zum Abschluss der Auslosung gab die Band Village People ihren Gassenhauer «Y.M.C.A.» zum Besten. Donald Trump machte dazu sein berühmtes Tänzchen:
Dass er der wohl mächtigste Mann der Welt ist, ist nur schwer wahrzuhaben.
I just switched the #WorldCup2026 draw on to see Trump dancing to YMCA..?!? pic.twitter.com/YZTwxc84h6— Indy 🅱️ (@1ndy_B) December 5, 2025
Bleib so wie du bist, Shaq!
Zum Glück gibt es neben Leuten wie Infantino und Trump auch noch solche wie NBA-Legende Shaquille O'Neal. Der 53-jährige Ex-Basketballer sorgte für die beiden lustigsten Momente des Abends. Einerseits, als er dem 53 Zentimeter kleineren Kevin Hart (1,63 m) einen Schreck einjagte:
Und mit einem seiner Scherze. «Wisst ihr, wie ich in der Fussballwelt genannt werde?», fragte Shaq und schob hinterher: «David Blackham.»
Shaq aka David Blackham 😂😂#WorldCupDraw #WorldCup2026 pic.twitter.com/obCpVRLOQf— Oor Roy (@OorRoy) December 5, 2025
(nih)