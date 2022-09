Akanji spricht über den City-Wechsel: «Es wurden Sachen behauptet, die nicht stimmten»

… über die turbulenten Tage vor und nach dem Wechsel:

«Es ging extrem schnell: Am Dienstag flog ich nach Manchester, am Mittwoch machte ich den Medizin-Check, am Donnerstag wurde der Transfer offiziell. Ich flog wieder in die Schweiz, mein Sohn kam zur Welt, am Sonntag flog ich wieder nach Manchester. Am Montag dann der Flug nach Spanien, und plötzlich spielte ich am Dienstag gegen Sevilla in der Champions League von Anfang an.»