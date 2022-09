Wenn Boca gegen River spielt, schaut nicht nur ganz Argentinien hin. Bild: keystone

Juve-Frust, der Superclasico und 7 weitere Highlights des Fussball-Weekends

Der grosse Juve-Frust

Aussenseiter Salernitana geht in Turin mit einer 2:0-Führung in die Pause. Zwar verkürzt Bremer kurz nach Wiederanpfiff, doch Juve versucht in der Folge vergeblich, den Ausgleich zu erzielen. Erst ist der 93. Minute ist er da: Leonardo Bonucci trifft im Nachschuss eines Penaltys zum 2:2.

2:2 Juve: Leonardo Bonucci (93.). Video: streamja

Damit hat die «Alte Dame» nicht genug. Juve drückt auf den Siegtreffer – und der gelingt tatsächlich noch. Neuzugang Arkadiusz Milik köpft den Ball nach einem Corner ins Tor:

3:2 Juve: Arkadiusz Milik (95.). Video: streamja

Im grenzenlosen Jubel über die Wende scheint es egal zu sein, dass Torschütze Milik mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, weil er wegen des Ausziehens seines Trikots verwarnt wird. Doch dann meldet sich der VAR – und nach Konsultation der Bilder entscheidet Schiedsrichter Matteo Marcenaro, den Treffer nicht zu geben, weil Bonucci im Abseits stand.

Bloss: Tat er das? Wer auf den VAR-Bildern nicht zu sehen ist, ist Antonio Candreva unweit der Eckfahne. Und Salernitanas Routinier hebt das Offside wohl auf:

Der Rest ist dann Zugabe: Nach einer Rudelbildung fliegen Juves Juan Cuadrado und Federico Fazio vom Platz, auch der Turiner Trainer Massimiliano Allegri sieht Rot.

Juventus ist zwar nach sechs Runden noch ungeschlagen, belegt aber wegen vier Unentschieden lediglich Rang 8.

Da blitzt ein Finger

Ex-Juve-Trainer Maurizio Sarri steht nun bei Lazio Rom an der Linie. Beim 2:0-Sieg gegen Hellas Verona legt er sich mit einem Staffmitglied des Gegners an, zeigt ihm den Mittelfinger. Nach dem Sieg erklärt Sarri, dass alles in Ordnung sei: «Wir haben das geklärt und über die Episode gelacht.»

Die weisse Weste des weissen Balletts

Fünftes Meisterschaftsspiel, fünfter Dreier für Real Madrid. Beim 4:1-Heimsieg gegen Mallorca ragen die herrlichen Treffer von Federico Valverde zum 1:1 und von Rodrygo zum 3:1 heraus.

3:1 Real: Rodrygo (89.). Video: streamja

Ebenfalls unbesiegt bleibt der FC Barcelona, der nach dem 4:0-Sieg in Cadiz weiterhin zwei Punkte hinter Real Madrid zurück liegt.

Boca schlägt den Erzrivalen

Kein Spiel elektrisiert Argentinien so sehr wie die Partie zwischen den Boca Juniors und River Plate. In La Bombonera gewann Boca dank diesem Tor von Dario Benedetto 1:0.

Video: streamja

Es ging schon hitziger zu und her im «Superclasico», dieses Mal flog nur ein Spieler vom Platz. Marcos Rojo hatte seinen Fuss in der 97. Minute etwas gar weit oben …

Video: streamja

Une bicyclette superbe

Ein fabelhafter Fallrückzieher entscheidet zwischen Ajaccio und Nizza. Andy Delort lässt Trainer Lucien Favre und alle Nizza-Fans in der 65. Minute jubeln:

Video: streamja

Ajaccio hat lediglich einen Punkt aus sieben Spielen auf dem Konto und bleibt damit Letzter. Kevin Spadanuda kam bei den Korsen wie in jedem Spiel zum Einsatz.

Goalie-Goal in der 100. Minute

Zehnte Minute der Nachspielzeit, noch einmal ein Eckball für Santos, das bei Queretarao, dem Schlusslicht der mexikanischen Liga MX, 2:3 hinten liegt. Goalie Carlos Avecedo eilt nach vorne – und wird mit seinem Kopfballtreffer zum Ausgleich zum Held.

Rauchende Trikolore

Wir bleiben in Mexiko, wo die Fans von Toluca vor dem 2:2 gegen die UNAM Pumas diese Show veranstalten:

Wie wär's mit einer Namensänderung?

Vladislavs Gutkovskis ist Stürmer beim polnischen Cupsieger Rakow Czestochowa. Nach dieser Szene beim 4:0-Sieg gegen Legia Warschau wäre der Name Schlechtkovskis vielleicht angebrachter …

Video: streamja

Die Erkenntnis des Wochenendes

Drei Fussballer decken gemeinsam beinahe ein Jahrhundert nahtloses Spiel ab. Das geht, weil sie alle sehr lange Karrieren hatten bzw. immer noch haben.

Stanley Matthews, «The Wizard of the Dribble», spielte von 1931 bis 1965, Goalie Peter Shilton von 1965 bis 1997, Gigi Buffon hechtet seit 1995 als Profi. 44-jährig ist der Weltmeister von 2006 mittlerweile, Buffon spielt in der Serie B bei Parma – dort, wo alles angefangen hat. Am Samstag gab's eine 2:3-Heimniederlage gegen Ternana.