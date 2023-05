Des einen Freud ist des anderen Leid. Bild: www.imago-images.de

ManCity kämpft im Halbfinal gegen Real Madrid – und ein Trauma aus der Vorsaison

Neunmal traf Manchester City bislang auf Real Madrid, die Bilanz könnte wohl kaum ausgeglichener sein. Drei Siege, drei Niederlagen und drei Unentschieden stehen aktuell zu Buche. Dennoch verfolgt die «Citizens» noch ein Trauma aus dem Vorjahr.

90 Minuten sind am 4. Mai 2022 bereits gespielt. Manchester City führt im Santiago Bernabéu gegen Real Madrid mit 1:0. Dank des spektakulären 4:3-Sieges im Hinspiel im Etihad Stadium schien dem Team von Pep Guardiola der zweite Einzug in den Champions-League-Final in der Vereinshistorie kaum noch zu nehmen.

Die Highlights des spektakulären Hinspiels aus der vergangenen Saison. Video: SRF

Doch dann kam Rodrygo und zwei Minuten später führte Real Madrid mit 2:1. Der sicher geglaubte Finaleinzug des englischen Meisters war innerhalb weniger Sekunde passé. Das Spiel ging in die Verlängerung. In dieser verursachte Ruben Dias einen Penalty, welchen Karim Benzema nutzte, um Reals Finaleinzug klarzumachen und Citys Titelträume jäh zu beenden.

Die Highlights des dramatischen Rückspiels. Video: SRF

Das fehlende Puzzlestück in der Vitrine

Manchester City und die Champions League, das ist bisher alles andere als eine Lovestory. Im bisher einzigen Champions-League-Final der Vereinsgeschichte musste sich das Team von Pep Guardiola dem FC Chelsea mit 0:1 geschlagen geben.

Im Champions-League-Final 2021 hatten die «Citizens» das Nachsehen. Bild: keystone

Nach 2015/16, 2020/21, 2021/22 stehen die «Citizens» in dieser Saison erst zum vierten Mal im Halbfinal der Champions League. Zum dritten Mal trifft der Klub aus Manchester in dieser Phase des Wettbewerbs auf Real Madrid. In den bisherigen beiden Halbfinal-Duellen setzten sich bislang immer die «Königlichen» durch. Kein gutes Omen also für die Engländer.

Haaland als X-Faktor

Doch anders als in der letzten Saison hat Manchester City nun einen gewissen Erling Haaland. In der Premier League pulverisiert der norwegische Mittelstürmer aktuell alle Rekorde. Bereits in seiner ersten Saison bei Manchester City hat der 22-Jährige gezeigt, welche Qualitäten dem Team von Guardiola in der Vorsaison ohne echten Mittelstürmer abgegangen sind.

Im Hinspiel wurde Haaland vom deutschen Innenverteidiger Antonio Rüdiger aber komplett aus dem Spiel genommen. Manchester Citys Nummer 9 hatte nur 18 Ballkontakte, die wenigsten aller Spieler, die von Beginn an auf dem Feld standen. Selbst City-Keeper Ederson hatte 27 Ballkontakte.

Lieferten sich im Hinspiel einen harten Kampf: Erling Haaland und Antonio Rüdiger (rechts). Bild: keystone

Sollte es Real erneut gelingen Haaland so aus dem Spiel zu nehmen, dürfte es für den englischen Meister auch vor heimischem Publikum schwer werden, in den Final einzuziehen.

«Königliche» Gelassenheit

Die «Königlichen» schonten beim 1:0-Sieg am Wochenende gegen Getafe zahlreiche Stammkräfte und können so völlig erholt nach Manchester reisen. Das Team von Carlo Ancelotti lieferte im Hinspiel eine überzeugende Leistung und hätte durchaus auch als Sieger vom Platz gehen können, wäre da nicht Kevin de Bruynes Traumtor gewesen.

De Bruynes wichtiger Ausgleichstreffer für City. Video: SRF

Doch das Team von Carlo Ancelotti weiss um seine Qualitäten. Selbst ein Rückstand sorgt nicht für Nervosität beim Team des italienischen Fussballlehrers. Zuletzt stellten sie dies gegen Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel unter Beweis. Nach 15 Minuten führten die «Reds» bereits mit 2:0, am Ende siegten die Madrilenen noch mit 5:2.

Die Highlights der Partie Liverpool - Real Madrid. Video: SRF

Die Siegermentalität und die Angst vor dem Scheitern

Der grosse Unterschied zwischen den beiden Mannschaften ist dennoch immer noch der gleiche wie vor einem Jahr. Der Kern der Mannschaft von Real Madrid um Karim Benzema, Luka Modrić und Toni Kroos hat schon mehrfach die Champions League gewonnen. Sie wissen, worauf es ankommt, um den Titel zu gewinnen.

Auf der anderen Seite ist Manchester City zumindest in der «Königsklasse» ein ewiger Verlierer. Wie sie den Finaleinzug in der letzten Saison noch verspielen konnten, wissen sie wohl bis heute nicht. Der Druck ist für das Team von Pep Guardiola viel höher und für ihn selbst auch, denn eine weitere Saison ohne den Gewinn der Champions League, würde den hohen Erwartungen der «Citizens» erneut nicht gerecht werden.