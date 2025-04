Borussen-Duell an Dortmund +++ Sommer verliert mit Inter Schweizer Duell gegen Bologna

Bundesliga

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 3:2

Borussia Dortmund hat seine Chancen auf einen Europapokal-Startplatz auch in der kommenden Saison gesteigert. Gegen Borussia Mönchengladbach siegte der BVB 3:2 und belegt nun Rang sieben. Zu Rang vier und einem Champions-League-Startplatz fehlen vier Spieltage vor Ende vier Punkte. Die Gäste sind nun nur noch Neunter.

Die BVB-Spieler feiern das Tor zum 3:1. Bild: keystone

Nach der Gladbacher Führung durch Ko Itakura in der 24. Minute drehte Dortmund das Spiel kurz vor der Pause. Jonas Omlin, der im Gladbacher Tor wieder einmal zum Zug kam, musste innert kürzester Zeit gleich drei Mal den Ball aus dem Netz holen. Serhou Guirassy (41.), Felix Nmecha (44.) und Daniel Svensson (45.) trafen zum 3:1-Vorsprung nach der ersten Halbzeit. Kevin Stöger (56.) verkürzte noch per Foulelfmeter gegen Gregor Kobel.

81'365 Zuschauer. - Tore: 24. Itakura 0:1. 41. Guirassy 1:1. 44. Nmecha 2:1. 45. Svensson 3:1. 56. Stöger (Penalty) 3:2. - Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

Augsburg – Eintracht Frankfurt 0:0

Eintracht Frankfurt hat es derweil verpasst, sich im Rennen um die Champions-League-Plätze weiter abzusetzen. Der Tabellendritte kam im Auswärtsspiel beim FC Augsburg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Cédric Zesiger spielte bei den Augsburgern in der Innenverteidigung durch. Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League gegen Tottenham enttäuschten die Frankfurter vor allem in der ersten Halbzeit im Spiel nach vorne.

30'660 Zuschauer. - Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger. Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Premier League

Leicester City – Liverpool 0:1

Dass Liverpool in der Premier League den 20. Meistertitel der Vereinsgeschichte gewinnt, ist nur noch eine Frage der Zeit. Mit einem 1:0 in Leicester nahmen die Reds den nächsten Schritt. Trent Alexander-Arnold erzielte für die Mannschaft von Arne Slot den goldenen Treffer nach einem Eckball eine Viertelstunde vor Schluss.

Torschütze Trent Alexander-Arnold jubelt ohne Trikot. Bild: keystone

Damit verteidigten die Reds den Vorsprung auf den ersten Verfolger Arsenal und können damit mit einem Sieg in einer Woche gegen Tottenham den Meistertitel sicherstellen. Leicester City, der Sensationsmeister von 2016, muss sich derweil fünf Runden vor Saisonende ein Jahr nach dem Aufstieg wieder in die Zweitklassigkeit der Championship verabschieden.

Tor: 76. Alexander-Arnold 0:1.

Ipswich Town – Arsenal 0:4

Arsenal wahrte sich zumindest rechnerisch die Chance auf den Titel. Der Champions-League-Halbfinalist besiegte Ipswich, das neben Southampton und Leicester der dritte Absteiger sein dürfte, souverän mit 4:0. Leandro Trossard erzielte zwei Tore.

Doppeltorschütze Trossard schaut nach, wie weit der Abstand nach vorne ist. Bild: keystone

Tore: 14. Trossard 0:1. 28. Martinelli 0:2. 69. Trossard 0:3. 88. Nwaneri 0:4. - Bemerkung: 32. Rote Karte gegen Davis (Ipswich Town).

Manchester United – Wolverhampton 0:1

Nach dem dramatischen Einzug in die Halbfinals der Europa League war bei Manchester United wieder trister Liga-Alltag angesagt. Im Old Trafford kassierte der Rekordmeister die nächste Niederlage. Pablo Sarabia schoss die Wolverhampton Wanderers mit einem herrlichen Freistoss zum 1:0-Auswärtssieg in diesem Duell zweier Teams aus dem hinteren Mittelfeld.

Pablo Sarabia schiesst im Old Trafford das Tor des Tages. Bild: keystone

Tor: 77. Sarabia 0:1.

Fulham – Chelsea 1:2 (1:0)

Tore: 20. Iwobi 1:0. 83. George 1:1. 93. Neto 1:2.

Serie A

Bologna – Inter Mailand 1:0 (0:0)

Tor: 94. Orsolini 1:0. - Bemerkungen: Bologna mit Aebischer (bis 88.), Freuler und Ndoye (bis 77.). Inter Mailand mit Sommer.

La Liga

Barça wochenlang ohne Lewandowski

Der FC Barcelona muss im Meisterschafts-Endspurt und in den Halbfinals der Champions League ohne seinen Torjäger auskommen. Robert Lewandowski (40 Tore in 48 Saisonspielen) hat sich am Samstag beim 4:3-Sieg gegen Celta Vigo verletzt.

Lewandowski verlässt das Feld. Bild: keystone

Laut dem Klub zog sich der Pole eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zu. Lewandowski werde wohl rund drei Wochen ausfallen, schreibt Barça.

Valladolid – Osasuna 2:3 (0:2)

Tore: 9. Budimir 0:1. 34. Garcia 0:2. 49. Moro 1:2. 60. Budimir (Penalty) 1:3. 66. Sylla (Penalty) 2:3. - Bemerkungen: Valladolid ohne Cömert (Ersatz).

Ligue 1

Brest – Lens 1:3 (1:2)

Tore: 13. Lees-Melou 1:0. 17. Koyalipou 1:1. 45. El Aynaoui 1:2. 90. Said 1:3. - Bemerkungen: Brest mit Edimilson Fernandes. 45. Rote Karte gegen Ndiaye (Brest).

Reims – Toulouse 1:0 (1:0)

Tore: 39. Siebatcheu 1:0. - Bemerkungen: Toulouse mit Sierro. 27. Rote Karte gegen McKenzie (Toulouse).

