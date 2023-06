Ein Engländer folgt auf den Chinesen Sky Sun: Matt Jackson wird Präsident von GC.

GC stellt neuen Präsidenten vor – ehemaliger Premier-League-Profi folgt auf Sky Sun

Seit dem Rücktritt des chinesischen Präsidenten Sky Sun im Feburar 2023 führte Vizepräsident Andras Gurovits die Grasshoppers interimsweise. Nun hat der Super-League-Klub den Nachfolger vorgestellt. Matt Jackson wird die Grasshopper Fussball AG in Zukunft präsidieren.

Der 51-jährige Engländer absolvierte für Everton und Wigan fast 200 Spiele in der obersten englischen Liga und war zuletzt bei den Wolverhampton Wanderers verantwortlich dafür, unter anderem Erträge aus Spielerverkäufen zu maximieren. Nun wechselt er zum Partnerklub des Premier-League-Vereins, wo er die operative Führung übernehmen und gleichzeitig der direkte Ansprechpartner für Sportchef Bernt Haas sein.

Dabei soll Jackson seinen ständigen Sitz in Zürich haben und zudem in den Verwaltungsrat aufgenommen werden. Dort ersetzt der ehemalige Verteidiger Bill Pan. «Ich bedanke mich bei Jenny Wang für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die enge Zusammenarbeit im Verwaltungsrat mit András Gurovits», wird Jackson in der Medienmitteilung zitiert.

Bereits in der Vergangenheit hatte er die Gelegenheit, sich mit dem Klub und dessen Umfeld vertraut zu machen und eng mit dem Management zusammenzuarbeiten. Ausserdem wird Jackson auf zwei alte Bekannte treffen: «Ich freue mich zudem, in Zürich Bruno Berner wiederzufinden, mit dem ich vor mehr als 10 Jahren gemeinsam die Trainerlizenz absolviert habe, genauso wie mit Bernt Haas, gegen den ich in der Premier League spielen durfte.»

GC-Coach Bruno Berner. Bild: keystone

Durch die Besetzung des Präsidentenamtes und jenes des Trainers, das der ehemalige Winterthur-Coach Bruno Berner seit dem Trainingsstart ausfüllt, soll GC «seine Strategie und ambitionierten Ziele weiterhin konsequent und bestrebt verfolgen» können.

