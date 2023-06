Video: watson

Nati-Stars duellieren sich im Rateduell – das Ganze hatte aber einen Haken

Die Fussball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt in weniger als einem Monat, am Donnerstag, 20. Juli. Gastgeber sind Australien und Neuseeland.

Mehr zur Fussball-WM der Frauen: 12 Bald wird in Australien und Neuseeland gekickt – das Wichtigste zur Fussball-WM der Frauen von Lara Knuchel

Bevor es nach Down Under geht, hat sich die Schweizer Nationalmannschaft anfangs Woche in Yverdon zusammengefunden. Wir haben sie besucht und die Nati-Spielerinnen gebeten, sich dem ultimativen Down-Under-Quiz zu stellen. Die Regeln sind simpel: Wir zeigen ihnen ein Bild auf dem Kopf und sie müssen erraten, was darauf zu sehen ist.

Nati-Kapitänin Lia Wälti duelliert sich dabei mit Ana Maria Crnogorčević und Alisha Lehmann nimmt es mit Riola Xhemaili auf. Wer diese umkämpften Duelle gewonnen hat, erfährst du hier:

Video: watson

