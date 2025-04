Enttäuschung bei Lindrit Kamberi nach dem Spiel- Bild: keystone

Torloses Unentschieden in Winti – der FCZ lässt Punkte liegen + Lausanne schlägt Sion

In der 31. Runde der Super League trennen sich Winterthur und der FC Zürich im Kantonsderby 0:0. Lausanne rückt durch einen Last-Minute-Sieg gegen Sion auf drei Punkte an die Zürcher heran.

Winterthur – Zürich

Drei Tage nach den späten Toren zum 2:1-Sieg in Sitten war das 0:0 zuhause gegen den FC Zürich der logische Ausgang. Zwar agierte Winterthur zunächst spritziger und aggressiver, Chancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware. Erst mit Anbruch der letzten halben Stunde kamen beide Mannschaften zu ihren ersten Schüssen aufs Tor und der FCZ dem Siegtreffer am nächsten.

Vujevic verhindert den Führungstreffer von Winterthur. Video: SRF

Im Winterthurer Vorwärtsgang zielte Nishan Burkart zu unpräzise und schoss Yanick Brecher an. Bei der gefährlichsten Szene des FCZ parierte Stefanos Kapinos den Nachschuss von Steven Zuber aus guter Position. Von den insgesamt 26 Abschlüssen ging nur je einer aufs Tor.

«Den Punkt nehmen wir gerne», befand Winterthurs Matteo Di Giusto. Zumindest vorübergehend trennen den Tabellenletzten damit noch drei Punkte von den Grasshoppers und dem Barrageplatz. Die Hoppers empfangen am Sonntag Luzern.

Der FC Zürich, der zum zweiten Mal in Folge ohne den aus disziplinarischen Gründen nicht aufgebotenen Junior Ligue antrat, liegt nur noch drei Punkte vor Lausanne-Sport.

Winterthur - Zürich 0:0

8700 Zuschauer. - SR Dudic.

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Lüthi, Schättin (61. Diaby); Jankewitz, Zuffi (85. Frei); Ulrich, Di Giusto (76. Cueni), Burkart (76. Lukembila); Gomis (85. Buess).

Zürich: Brecher; Kamberi, Denoon (21. Vujevic), Gomez, Mendy; Krasniqi (82. Conceição), Tsawa (46. Fiorini); Ballet (56. Markelo), Zuber, Chouiar; Nvendo (46. Reichmuth).

Bemerkungen: Zürich u.a. ohne Junior Ligue (disziplinarische Gründe).

Verwarnungen: 24. Tsawa, 49. Ulrich, 75. Jankewitz.

Lausanne – Sion

Lausanne-Sport schöpft im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde der Super League in extremis noch einmal Hoffnung. Die Waadtländer gewinnen gegen Sion dank zwei Toren nach der 96. Minute 2:0.

Fousseni Diabaté und Teddy Okou trafen in dem mit 9200 Zuschauern wieder gut gefüllten Stade de la Tuilière in der 96. und 98. Minute. Der Sieg war entsprechend glücklich, aber nicht unverdient. Und vor allem war er wertvoll: Statt fast nicht mehr aufholbare fünf Punkte geht die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin mit drei Punkten Rückstand auf den sechstplatzierten FC Zürich in die letzten beiden Spiele vor der Zweiteilung der Liga. Das Torverhältnis spricht dabei für Lausanne (plus 7 zu plus 1).

Die Tore von Lausanne. Video: SRF

Die Waadtländer schlugen erst zu, als Sion endlich die eigenen Offensivbemühungen aktivierte. Während die Walliser auch so ohne richtige Torchance blieben, traf Diabaté zum ersten Mal seit Anfang Dezember wieder. Okous letzter Torerfolg lag gar noch eine Woche länger zurück. Weil im Gästesektor Rauchbomben gezündet wurden, wurde das Spiel nach einer Stunde Spielzeit für fünf Minuten unterbrochen.

Lausanne-Sport - Sion 2:0 (0:0)

9192 Zuschauer. - SR Turkes.

Tore: 96. Diabaté (Koindredi) 1:0. 98. Okou (Sène) 2:0.

Lausanne-Sport: Letica; Senaya, Mouanga, Dussenne, Fofana (72. Poaty); Koindredi, Roche, Custodio (72. Diabaté); Okou, Ajdini (80. Sène), Baldé (86. Oviedo).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Noé Sow, Ziegler, Marquinhos Cipriano; Kabacalman, Baltazar Costa; Chipperfield, Mirantschuk (75. Sorgic), Berdayes (75. Bouchlarhem); Chouaref (91. Kasami).

Verwarnungen: 20. Okou, 35. Custodio, 60. Chipperfield, 87. Sène, 89. Oviedo.(riz/sda)